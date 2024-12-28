Виплати військовослужбовцям під час війни - за що нараховують одноразові додаткові виплати

Гроші для українських військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Для військовослужбовців Збройних сил України передбачена ціла низка одноразових додаткових виплат. Це можуть бути як винагороди, так і допомоги.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткові винагороди та допомоги

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на одноразові додаткові виплати.

Ці виплати діляться на винагороди та допомоги.

Одноразові додаткові винагороди виплачуються за:

стрибки з парашутом;

розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін;

водолазні роботи;

за бойове чергування.

Також є такі види винагороди, як морська винагорода та додаткова винагорода на період дії воєнного стану, передбачена ПКМУ № 168.

Коли виплачуються одноразові додаткові допомоги

Також військовослужбовці мають право на чотири види одноразової додаткової допомоги.

Це допомога:

після укладення першого контракту;

для оздоровлення;

для вирішення соціально-побутових питань;

у разі звільнення з військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про п'ять виплат пораненим військовим.

Також ми повідомляли, чому іноді затримують виплати військовослужбовцям.