Виплати військовослужбовцям під час війни - за що нараховують одноразові додаткові виплати

Одноразові додаткові виплати — за що їх нараховують
Для військовослужбовців Збройних сил України передбачена ціла низка одноразових додаткових виплат. Це можуть бути як винагороди, так і допомоги.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Додаткові винагороди та допомоги
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на одноразові додаткові виплати.
Ці виплати діляться на винагороди та допомоги.
Одноразові додаткові винагороди виплачуються за:
- стрибки з парашутом;
- розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін;
- водолазні роботи;
- за бойове чергування.
Також є такі види винагороди, як морська винагорода та додаткова винагорода на період дії воєнного стану, передбачена ПКМУ № 168.
Коли виплачуються одноразові додаткові допомоги
Також військовослужбовці мають право на чотири види одноразової додаткової допомоги.
Це допомога:
- після укладення першого контракту;
- для оздоровлення;
- для вирішення соціально-побутових питань;
- у разі звільнення з військової служби.
Нагадаємо, ми раніше писали про п'ять виплат пораненим військовим.
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