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Единовременные дополнительные выплаты — за что их начисляют

28 декабря 2024 06:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты военнослужащим во время войны - за что начисляют единовременные дополнительные выплаты
Деньги для украинских военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины предусмотрен целый ряд единовременных дополнительных выплат. Это могут быть как вознаграждения, так и пособия.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные вознаграждения и помощи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на одноразовые дополнительные выплаты.

Эти выплаты делятся на вознаграждения и пособия.

Единовременные дополнительные вознаграждения выплачиваются за:

  • прыжки с парашютом;
  • розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин;
  • водолазные работы;
  • за боевое дежурство.

Также есть такие виды вознаграждения, как морское вознаграждение и дополнительное вознаграждение на период действия военного положения, предусмотренное ПКМУ №168.

Когда выплачиваются единовременные дополнительные пособия

Также военнослужащие имеют право на четыре вида одноразовой помощи.

Это помощь:

  • после заключения первого договора;
  • для оздоровления;
  • для решения социально-бытовых вопросов;
  • в случае увольнения с военной службы.

Напомним, мы ранее писали о пяти выплатах раненым военным.

Также мы сообщали, почему иногда задерживают выплаты военнослужащим.

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