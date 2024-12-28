Выплаты военнослужащим во время войны - за что начисляют единовременные дополнительные выплаты

Деньги для украинских военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины предусмотрен целый ряд единовременных дополнительных выплат. Это могут быть как вознаграждения, так и пособия.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные вознаграждения и помощи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на одноразовые дополнительные выплаты.

Эти выплаты делятся на вознаграждения и пособия.

Единовременные дополнительные вознаграждения выплачиваются за:

прыжки с парашютом;

розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин;

водолазные работы;

за боевое дежурство.

Также есть такие виды вознаграждения, как морское вознаграждение и дополнительное вознаграждение на период действия военного положения, предусмотренное ПКМУ №168.

Когда выплачиваются единовременные дополнительные пособия

Также военнослужащие имеют право на четыре вида одноразовой помощи.

Это помощь:

после заключения первого договора;

для оздоровления;

для решения социально-бытовых вопросов;

в случае увольнения с военной службы.

Напомним, мы ранее писали о пяти выплатах раненым военным.

Также мы сообщали, почему иногда задерживают выплаты военнослужащим.