Выплаты военнослужащим во время войны - за что начисляют единовременные дополнительные выплаты

Единовременные дополнительные выплаты — за что их начисляют
Для военнослужащих Вооруженных сил Украины предусмотрен целый ряд единовременных дополнительных выплат. Это могут быть как вознаграждения, так и пособия.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительные вознаграждения и помощи
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на одноразовые дополнительные выплаты.
Эти выплаты делятся на вознаграждения и пособия.
Единовременные дополнительные вознаграждения выплачиваются за:
- прыжки с парашютом;
- розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание мин;
- водолазные работы;
- за боевое дежурство.
Также есть такие виды вознаграждения, как морское вознаграждение и дополнительное вознаграждение на период действия военного положения, предусмотренное ПКМУ №168.
Когда выплачиваются единовременные дополнительные пособия
Также военнослужащие имеют право на четыре вида одноразовой помощи.
Это помощь:
- после заключения первого договора;
- для оздоровления;
- для решения социально-бытовых вопросов;
- в случае увольнения с военной службы.
Напомним, мы ранее писали о пяти выплатах раненым военным.
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