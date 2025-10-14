ТЦК мають право оштрафувати декілька разів — про які суми йдеться

Повістка в руках у чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

Відповідно до чинного законодавства, особи, які отримали повістку, мають з'явитись до ТЦК. У випадку ігнорування ТЦК має право звернутися до Нацполіції для затримання та доставляння такої особи, а також накласти штраф за повторно проігноровану повістку.

Про всі нюанси ігнорування повісток розбирались наші колеги з "Еспресо".

Які штрафи за повторне ігнорування повістки

За порушення правил військового обліку встановлено штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень. Повторне порушення або в особливий період тягне за собою збільшення суми штрафу до 17 000-25 500 гривень. Крім того, передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації.

Однак Верховна Рада України прийняла законопроєкт №12093, який передбачає зменшення суми штрафу для військовозобов'язаних, які добровільно сплачують його.

За умови звернення до відповідних органів та внесення оплати протягом 10 днів з моменту отримання штрафу, сума буде зменшена вдвічі (на 50%). Наприклад, замість мінімального штрафу в розмірі 17 000 гривень громадянин сплатить лише 8 500 гривень.

Крім того, законопроєкт передбачає скасування адміністративних проваджень щодо порушень військового обліку для громадян, які самостійно вирішать вступити до лав ЗСУ. Зазначений законопроєкт вже підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Важливо пам'ятати, що кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням усіх обставин.

Нагадаємо, розшук від ТЦК можна оскаржити в суді. Для цього знадобиться відповідна постанова.

Також ми повідомляли, що за перебування в розшуку рахунки не блокують. Заблокувати їх можуть через несплату штрафу.