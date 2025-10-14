Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Один штраф не врятує від повістки — на скільки знову оштрафує ТЦК

Один штраф не врятує від повістки — на скільки знову оштрафує ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 06:27
ТЦК мають право оштрафувати декілька разів — про які суми йдеться
Повістка в руках у чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

Відповідно до чинного законодавства, особи, які отримали повістку, мають з'явитись до ТЦК. У випадку ігнорування ТЦК має право звернутися до Нацполіції для затримання та доставляння такої особи, а також накласти штраф за повторно проігноровану повістку.

Про всі нюанси ігнорування повісток розбирались наші колеги з "Еспресо".

Реклама
Читайте також:

Які штрафи за повторне ігнорування повістки

За порушення правил військового обліку встановлено штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень. Повторне порушення або в особливий період тягне за собою збільшення суми штрафу до 17 000-25 500 гривень. Крім того, передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації.

Однак Верховна Рада України прийняла законопроєкт №12093, який передбачає зменшення суми штрафу для військовозобов'язаних, які добровільно сплачують його.

За умови звернення до відповідних органів та внесення оплати протягом 10 днів з моменту отримання штрафу, сума буде зменшена вдвічі (на 50%). Наприклад, замість мінімального штрафу в розмірі 17 000 гривень громадянин сплатить лише 8 500 гривень.

Крім того, законопроєкт передбачає скасування адміністративних проваджень щодо порушень військового обліку для громадян, які самостійно вирішать вступити до лав ЗСУ. Зазначений законопроєкт вже підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Важливо пам'ятати, що кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням усіх обставин.

Нагадаємо, розшук від ТЦК можна оскаржити в суді. Для цього знадобиться відповідна постанова.

Також ми повідомляли, що за перебування в розшуку рахунки не блокують. Заблокувати їх можуть через несплату штрафу.

штрафи військовий облік повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації