ТЦК имеют право оштрафовать несколько раз — о каких суммах идет речь

Согласно действующему законодательству, лица, получившие повестку, должны явиться в ТЦК. В случае игнорирования ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию для задержания и доставки такого лица, а также наложить штраф за повторно проигнорированную повестку.

Обо всех нюансах игнорирования повесток разбирались наши коллеги из "Еспресо".

Какие штрафы за повторное игнорирование повестки

За нарушение правил воинского учета установлен штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен. Повторное нарушение или в особый период влечет за собой увеличение суммы штрафа до 17 000-25 500 гривен. Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации.

Однако Верховная Рада Украины приняла законопроект №12093, который предусматривает уменьшение суммы штрафа для военнообязанных за добровольную оплату

При условии обращения в соответствующие органы и внесения оплаты в течение 10 дней с момента получения штрафа, сумма будет уменьшена вдвое (на 50%). Например, вместо минимального штрафа в размере 17 000 гривен гражданин заплатит лишь 8 500 гривен.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену административных производств по нарушениям воинского учета для граждан, которые самостоятельно решат вступить в ряды ВСУ. Указанный законопроект уже подписан президентом Владимиром Зеленским.

Важно помнить, что каждый случай рассматривается индивидуально с учетом всех обстоятельств.

Напомним, розыск от ТЦК можно обжаловать в суде. Для этого понадобится соответствующее постановление.

Также мы сообщали, что за пребывание в розыске счета не блокируют. Заблокировать их могут из-за неуплаты штрафа.