Які наслідки для чоловіків, що проігнорували кілька повісток

Чоловік біля працівників ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК та СП

В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Водночас чоловікам, які ухиляються від військового призову, можуть заблокувати кошти на банківських рахунках.

Про це повідомили на сайті Юристи.UA.

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Штрафи для ухилянтів

У правозахисників запитали, чи загрожує конфіскація майна у разі накладання штрафу за неявку до ТЦК чи ухилення від мобілізації. Його цікавить таке майно, як квартира або автомобіль.

А також, якщо сплатити один штраф або кілька, чи можлива кримінальна відповідальність за систематичність.

Юристи у відповідь зазначили, що у разі ігнорування кількох повісток спочатку виписують штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо його не сплачують протягом 15 днів, ТЦК передає дані до виконавчої служби, де сума штрафу подвоюється.

Далі у військовозобов'язаного можуть заблокувати банківські рахунки та примусово стягнути заборгованість. Водночас ТЦК продовжать надсилати повістки військовозобов’язаному, не зважаючи на вже виписані штрафи.

А у випадку, якщо на рахунках військовозобов’язаного немає чи недостатньо коштів на компенсацію штрафу, виконавча служба може накласти арешт на майно. Конфіскація майна можлива, якщо сума заборгованості сягає 160 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості штрафів за порушення правил військового обліку.

Також ми пояснювали, скільки часу дають на внесення інформації про проходження ВЛК в реєстр "Оберіг".