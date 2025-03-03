Какие последствия для мужчин, проигнорировавших несколько повесток

Мужчина возле работников ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Львовский областной ТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. В то же время мужчинам, которые уклоняются от военного призыва, могут заблокировать средства на банковских счетах.

Об этом сообщили на сайте Юристы.UA.

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Штрафы для уклонистов

У правозащитников спросили, грозит ли конфискация имущества в случае наложения штрафа за неявку в ТЦК или уклонение от мобилизации. Его интересует такое имущество, как квартира или автомобиль.

А также, если оплатить один штраф или несколько, возможна ли уголовная ответственность за систематичность.

Юристы в ответ отметили, что в случае игнорирования нескольких повесток сначала выписывают штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Если его не платят в течение 15 дней, ТЦК передает данные в исполнительную службу, где сумма штрафа удваивается.

Далее у военнообязанного могут заблокировать банковские счета и принудительно взыскать задолженность. В то же время ТЦК продолжат присылать повестки военнообязанному, несмотря на уже выписанные штрафы.

А в случае, если на счетах военнообязанного нет или недостаточно средств на компенсацию штрафа, исполнительная служба может наложить арест на имущество. Конфискация имущества возможна, если сумма задолженности достигает 160 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция к росту количества штрафов за нарушение правил воинского учета.

Также мы объясняли, сколько времени дают на внесение информации о прохождении ВВК в реестр "Оберіг".