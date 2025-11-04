Виплати у ЗСУ - розмір виплат за непрацездатність після поранення

На стабілізаційному пункті. Фото: 44 окрема механізована бригада

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на виплату після поранення. Ця виплата нараховується після встановлення тимчасової непрацездатності, навіть якщо не буде зафіксована інвалідність.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплата військовому без інвалідності

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на соціальні виплати у різних ситуаціях.

Зокрема, такі виплати передбачені й після поранення, якщо це поранення призвело до часткової непрацездатності.

"Якщо особа частково втратила працездатність без встановлення інвалідності, то розмір одноразової грошової допомоги залежить від ступеня втрати працездатності. Його встановлює медико-соціальна експертна комісія", — йдеться у поясненні Міноборони.

Три варіанти виплати за тимчасову непрацездатність

Є три варіанти визначення розміру такої виплати.

У Міністерстві оборони пояснили, що виплата за тимчасову непрацездатність визначається у відсотках від:

– 70-кратного прожиткового мінімуму (187 880 грн) — військовослужбовцю, який зазнав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, а також особі, звільненій з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби;

– 50-кратного прожиткового мінімуму (134 500 грн) — військовослужбовцю строкової військової служби, а також особі, звільненій із строкової військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, пов’язаних з проходженням військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її зі строкової військової служби;

– 50-кратного прожиткового мінімуму (134 500 грн) — військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який зазнав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності в період проходження зборів чи служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення таких зборів чи виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві.

