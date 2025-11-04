Выплаты в ВСУ - размер выплат за нетрудоспособность после ранения

На стабилизационном пункте. Фото: 44 отдельная механизированная бригада

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на выплату после ранения. Эта выплата начисляется после установления временной нетрудоспособности, даже если не будет зафиксирована инвалидность.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Выплата военному без инвалидности

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на социальные выплаты в различных ситуациях.

В частности, такие выплаты предусмотрены и после ранения, если это ранение привело к частичной нетрудоспособности.

"Если лицо частично утратило трудоспособность без установления инвалидности, то размер единовременной денежной помощи зависит от степени утраты трудоспособности. Его устанавливает медико-социальная экспертная комиссия", — говорится в пояснении Минобороны.

Три варианта выплаты за временную нетрудоспособность

Есть три варианта определения размера такой выплаты.

В Министерстве обороны объяснили, что выплата за временную нетрудоспособность определяется в процентах от:

- 70-кратного прожиточного минимума (187 880 грн) — военнослужащему, получившему ранение (контузию, травму или увечье), заболевание при исполнении им обязанностей военной службы, атакже лицу, уволенному с военной службы, частично утратившему трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы;

- 50-кратного прожиточного минимума (134 500 грн) — военнослужащему срочной военной службы, а также лицу, уволенному сосрочной военной службы, частично утратившему трудоспособность вследствие указанных причин, связанных с прохождением военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения его со срочной военной службы;

- 50-кратного прожиточного минимума (134 500 грн) — военнообязанному или резервисту, который призван на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, который получил ранение (контузию, травму или увечье), заболевание при исполнении обязанностейобязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения сборов или службы в военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончания таких сборов или выполнения резервистом обязанностей службы в военном резерве.

Напомним, мы ранее писали о том, когда должны зачислить выплаты военным в ноябре.

Добавим, мы сообщали о том, сколько денег военнослужащим ВСУ будут начислять с 1 ноября 2025 года.