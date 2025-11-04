Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Нетрудоспособность после ранения — размер выплат

Нетрудоспособность после ранения — размер выплат

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 05:48
обновлено: 19:26
Выплаты в ВСУ - размер выплат за нетрудоспособность после ранения
На стабилизационном пункте. Фото: 44 отдельная механизированная бригада

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на выплату после ранения. Эта выплата начисляется после установления временной нетрудоспособности, даже если не будет зафиксирована инвалидность.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Выплата военному без инвалидности

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на социальные выплаты в различных ситуациях.

В частности, такие выплаты предусмотрены и после ранения, если это ранение привело к частичной нетрудоспособности.

"Если лицо частично утратило трудоспособность без установления инвалидности, то размер единовременной денежной помощи зависит от степени утраты трудоспособности. Его устанавливает медико-социальная экспертная комиссия", — говорится в пояснении Минобороны.

Три варианта выплаты за временную нетрудоспособность

Есть три варианта определения размера такой выплаты.

В Министерстве обороны объяснили, что выплата за временную нетрудоспособность определяется в процентах от:

- 70-кратного прожиточного минимума (187 880 грн) — военнослужащему, получившему ранение (контузию, травму или увечье), заболевание при исполнении им обязанностей военной службы, атакже лицу, уволенному с военной службы, частично утратившему трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы;

- 50-кратного прожиточного минимума (134 500 грн) — военнослужащему срочной военной службы, а также лицу, уволенному сосрочной военной службы, частично утратившему трудоспособность вследствие указанных причин, связанных с прохождением военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения его со срочной военной службы;

- 50-кратного прожиточного минимума (134 500 грн) — военнообязанному или резервисту, который призван на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, который получил ранение (контузию, травму или увечье), заболевание при исполнении обязанностейобязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения сборов или службы в военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончания таких сборов или выполнения резервистом обязанностей службы в военном резерве.

Напомним, мы ранее писали о том, когда должны зачислить выплаты военным в ноябре.

Добавим, мы сообщали о том, сколько денег военнослужащим ВСУ будут начислять с 1 ноября 2025 года.

выплаты ВСУ военные ранение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации