Выплаты военнослужащим — когда должны зачислить деньги на карты в ноябре

Военный заполняет документ. Фото: Генштаб, Telegram

Украинским защитникам, которые находятся на службе в ВСУ или других военных формированиях, ежемесячно начисляют денежное обеспечение. Деньги выплачивают на карточки в несколько этапов.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах военнослужащим должны прийти выплаты в ноябре.

Реклама

Читайте также:

Даты выплат денежного обеспечения в ВСУ

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановлению Кабинета Министров Украины № 704, выплаты военнослужащим состоят из нескольких частей.

Деньги на карточки военнослужащим зачисляют, как правило, дважды в месяц:

основная часть (оклад и надбавки) — с 5 по 15 число текущего месяца;

"боевые" и другие доплаты — после 25 числа.

Эти же сроки актуальны и для ноября 2025 года.

В то же время стоит отметить, что выплаты могут задерживаться по определенным причинам, таким как нехватка средств в государственном бюджете, или из-за ошибок, допущенных воинской частью в документах. Процесс начисления денег также может замедлиться в связи с необходимостью проверки данных по выполнению задач, необходимых для подтверждения "боевых" надбавок.

Сколько военным должны выплатить в ноябре

Минимальная сумма денежного обеспечения в ВСУ составляет 20 130 грн — ее получают все защитники независимо от должности или места службы. Пересмотр этого показателя пока не запланирован.

Суммы и порядок начисления дополнительных выплат определяет постановление Кабмина №168, в зависимости от характера службы и уровня риска:

30 000 грн — получают военные, которые выполняют задачи за пределами зон активных боевых действий;

50 000 грн — начисляют командирам и офицерам, которые осуществляют управление подразделениями или координируют боевые действия;

100 000 грн — выплачивают военнослужащим, которые непосредственно участвуют в боях, уничтожают технику противника или выполняют другие особо опасные задачи.

Защитники, которые в течение 30 дней непрерывно выполняли боевые задачи на линии соприкосновения или в тылу противника, в ноябре также могут рассчитывать на накопительную премию — 70 000 грн.

Кроме того, военным, которые выбывают в основную часть ежегодного отпуска, в ноябре должны начислить помощь на оздоровление. Ее размер равен месячному денежному обеспечению.

Ранее мы рассказывали, сколько будут платить в ноябре только что мобилизованным украинцам.

Также узнавайте, как участнику боевых действий получить бесплатную путевку в санаторий.