Выплаты военнослужащим — когда должны зачислить деньги на карты в ноябре

Выплаты военным — когда должны зачислить деньги в ноябре
Украинским защитникам, которые находятся на службе в ВСУ или других военных формированиях, ежемесячно начисляют денежное обеспечение. Деньги выплачивают на карточки в несколько этапов.
Даты выплат денежного обеспечения в ВСУ
Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановлению Кабинета Министров Украины № 704, выплаты военнослужащим состоят из нескольких частей.
Деньги на карточки военнослужащим зачисляют, как правило, дважды в месяц:
- основная часть (оклад и надбавки) — с 5 по 15 число текущего месяца;
- "боевые" и другие доплаты — после 25 числа.
Эти же сроки актуальны и для ноября 2025 года.
В то же время стоит отметить, что выплаты могут задерживаться по определенным причинам, таким как нехватка средств в государственном бюджете, или из-за ошибок, допущенных воинской частью в документах. Процесс начисления денег также может замедлиться в связи с необходимостью проверки данных по выполнению задач, необходимых для подтверждения "боевых" надбавок.
Сколько военным должны выплатить в ноябре
Минимальная сумма денежного обеспечения в ВСУ составляет 20 130 грн — ее получают все защитники независимо от должности или места службы. Пересмотр этого показателя пока не запланирован.
Суммы и порядок начисления дополнительных выплат определяет постановление Кабмина №168, в зависимости от характера службы и уровня риска:
- 30 000 грн — получают военные, которые выполняют задачи за пределами зон активных боевых действий;
- 50 000 грн — начисляют командирам и офицерам, которые осуществляют управление подразделениями или координируют боевые действия;
- 100 000 грн — выплачивают военнослужащим, которые непосредственно участвуют в боях, уничтожают технику противника или выполняют другие особо опасные задачи.
Защитники, которые в течение 30 дней непрерывно выполняли боевые задачи на линии соприкосновения или в тылу противника, в ноябре также могут рассчитывать на накопительную премию — 70 000 грн.
Кроме того, военным, которые выбывают в основную часть ежегодного отпуска, в ноябре должны начислить помощь на оздоровление. Ее размер равен месячному денежному обеспечению.
