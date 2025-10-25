Сколько будут платить в ноябре только что мобилизованным — минимальные и максимальные суммы

Мобилизованные во время обучения на полигоне. Фото иллюстративное: УНИАН

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности те, кого недавно мобилизовали, ежемесячно получают от государства денежное обеспечение. Оно состоит из основной ставки и ряда дополнительных выплат, размер которых зависит от должности, звания, условий службы и выполняемых задач.

Новини.LIVE рассказывают, какие суммы начислят мобилизованным защитникам в ноябре 2025 года.

Какая минимальная ставка мобилизованных

Размер выплат регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Для лиц, призванных в ряды ВСУ по мобилизации, основная часть денежного обеспечения формируется из должностного оклада, доплаты за воинское звание и надбавки за выслугу лет.

В 2025 году минимальная базовая ставка для мобилизованных военных составляет 20 130 гривен.

Дополнительные выплаты мобилизованным в ноябре

Кроме основной ставки, военнослужащие имеют право на ежемесячные надбавки, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров Украины №704. Они начисляются за участие в боевых действиях или выполнение специальных заданий:

100 000 грн — военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой;

70 000 грн — тем, кто постоянно находится на линии соприкосновения (за каждые 30 дней службы);

50 000 грн — за выполнение боевых задач в составе органов военного управления;

30 000 грн — за выполнение специальных или отдельных задач вне зоны активных боевых действий.

Кроме ежемесячных начислений, мобилизованные военные могут получить единовременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, оздоровительную выплату раз в год, а также компенсации в случае ранения, травмы или установления инвалидности, связанной со службой.

Когда повысят выплаты военнослужащим

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак заявил, что сейчас сложно повысить выплаты военным, ведь для того, чтобы добавить по 10 000 грн каждому бойцу, понадобится около 100 миллиардов гривен в год.

По его словам, если Украина проведет полное ограничение неэффективных госпрограмм и ограничит зарплаты чиновникам, то максимум можно собрать до 30 миллиардов гривен.

"Если мы закроем всем знаменитый телемарафон также плюс два или три миллиарда по году, если мы сократим еще какие-то расходы, ну, возможно, мы соберем до 20-30 миллиардов", — говорит Кицак.

Нардеп отметил, что этого недостаточно, чтобы базово повысить выплаты военным. По его словам, можно говорить о детенизации, таможне, налоговой, но никакого эффекта от этого не прослеживается.

