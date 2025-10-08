Мобилизованные без контракта с ВСУ не могут оформить льготную ипотеку

Украинские резервисты. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные, которые были мобилизованы в ВСУ и не заключили контракт, не имеют возможности воспользоваться льготной ипотекой под 3%. В то же время у представителей других силовых структур таких ограничений нет.

Об этом сообщает издание "Стена" со ссылкой на организацию "Укринжитло".

Мобилизованные не имеют права на льготную ипотеку

Согласно действующим условиям государственной программы "єОселя", воспользоваться льготной ипотекой могут только военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые проходят службу по контракту, а также работники СБУ, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и ряда других силовых структур.

В то же время мобилизованные граждане, которые не заключали контракт, права на такую государственную льготу не имеют. Это фактически лишает их возможности приобрести жилье на доступных условиях.

Эксперты подчеркивают, что такие ограничения ставят мобилизованных в сложное положение. Ведь в условиях активной мобилизации значительная часть военных может быть задействована для выполнения боевых задач без контрактного статуса, и, несмотря на это, остается без права на льготную ипотеку.

Между тем контрактники и представители других силовых органов сохраняют все преимущества участия в "єОселі", что приводит к разнице между участниками обороны государства.

Механизм программы предусматривает льготную ставку в 3% годовых для стимулирования приобретения жилья и предоставления социальных гарантий военнослужащим и силовикам. Однако нынешние ограничения исключают из этого круга значительное количество мобилизованных, что вызывает критику со стороны общественных организаций и специалистов по вопросам социальной политики.

Ситуация приобретает особую актуальность на фоне новых волн мобилизации, когда тысячи граждан служат без контракта. Невозможность воспользоваться государственной ипотекой снижает мотивацию добровольцев и резервистов на долгосрочную службу, поскольку они лишены одного из главных социальных стимулов.

В то же время для контрактников и сотрудников силовых структур льгота действует без дополнительных условий, что углубляет дисбаланс между категориями служащих.

Аналитики сходятся во мнении, что право на льготную ипотеку следует предоставить всем военным, независимо от наличия контракта. Это будет способствовать установлению равных условий и повышению социальной справедливости.

Эксперты также отмечают, что пересмотр правил "єОселі" в сторону расширения круга получателей стал бы важным шагом для повышения социальной защищенности мобилизованных и стимулировал бы долгосрочную службу. Введение таких изменений могло бы снизить уровень недовольства и сделать систему государственной поддержки более прозрачной и справедливой.

