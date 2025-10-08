Мобілізовані без контракту із ЗСУ не можуть оформити пільгову іпотеку

Українські резервісти. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові, які були мобілізовані до ЗСУ і не уклали контракт, не мають можливості скористатися пільговою іпотекою під 3%. Водночас у представників інших силових структур таких обмежень немає.

Про це повідомляє видання "Стіна" з посиланням на організацію "Укрінжитло".

Мобілізовані не мають права на пільгову іпотеку

Згідно з чинними умовами державної програми "єОселя", скористатися пільговою іпотекою можуть лише військовослужбовці Збройних сил України, які проходять службу за контрактом, а також працівники СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби та низки інших силових структур.

Водночас мобілізовані громадяни, які не укладали контракт, права на таку державну пільгу не мають. Це фактично позбавляє їх можливості придбати житло на доступних умовах.

Експерти підкреслюють, що такі обмеження ставлять мобілізованих у складне становище. Адже в умовах активної мобілізації значна частина військових може бути залучена для виконання бойових завдань без контрактного статусу, і, попри це, залишається без права на пільгову іпотеку.

Тим часом контрактники та представники інших силових органів зберігають усі переваги участі в "єОселі", що призводить до різниці між учасниками оборони держави.

Механізм програми передбачає пільгову ставку у 3% річних для стимулювання придбання житла й надання соціальних гарантій військовослужбовцям та силовикам. Однак нинішні обмеження виключають із цього кола значну кількість мобілізованих, що викликає критику з боку громадських організацій і фахівців із питань соціальної політики.

Ситуація набуває особливої актуальності на тлі нових хвиль мобілізації, коли тисячі громадян служать без контракту. Неможливість скористатися державною іпотекою знижує мотивацію добровольців та резервістів на довгострокову службу, оскільки вони позбавлені одного з головних соціальних стимулів.

Водночас для контрактників та співробітників силових структур пільга діє без додаткових умов, що поглиблює дисбаланс між категоріями службовців.

Аналітики сходяться на думці, що право на пільгову іпотеку слід надати всім військовим, незалежно від наявності контракту. Це сприятиме встановленню рівних умов та підвищенню соціальної справедливості.

Експерти також зазначають, що перегляд правил "єОселі" у бік розширення кола отримувачів став би важливим кроком для підвищення соціальної захищеності мобілізованих і стимулював би довгострокову службу. Запровадження таких змін могло б знизити рівень невдоволення і зробити систему державної підтримки більш прозорою та справедливою.

