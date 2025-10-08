Нардеп Кицак пояснив, чому зараз складно підвищити зарплати військовим

Українські військові. Фото: 66-та ОМБр ім. Князя Мстислава Хороброго

Народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак заявив, що наразі складно підвищити зарплату військовим. Йдеться про те, аби кожному додати по 10 тисяч гривень.

Про це Богдан Кицак сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 8 жовтня.

Підвищення зарплат військовим

Кицак каже, що підвищення зарплат для близько 800 тисяч українських військових потребує близько 100 мільярдів гривень на рік.

За його словами, якщо Україна проведе повне обмеження неефективних держпрограм та обмежить зарплати чиновникам, то максимум можна зібрати до 30 мільярдів гривень.

"Якщо ми закриємо всім славнозвісний телемарафон також плюс два чи три мільярди по року, якщо ми скоротимо ще якісь видатки, ну, можливо, ми зберемо до 20-30 мільярдів", — каже Кицак.

Нардеп зауважив, що цього недостатньо, аби базово підвищити виплати військовим. За його словами, можна говорити про детінізацію, митницю, податкову, але жодного ефекту від того не простежується.

