Нардеп Кицак объяснил, почему сейчас сложно повысить зарплаты военным

Нардеп заявил, что сейчас сложно поднять зарплаты военным
Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак заявил, что сейчас сложно повысить зарплату военным. Речь идет о том, чтобы каждому добавить по 10 тысяч гривен.
Об этом Богдан Кицак сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 8 октября.
Повышение зарплат военным
Кицак говорит, что повышение зарплат для около 800 тысяч украинских военных требует около 100 миллиардов гривен в год.
По его словам, если Украина проведет полное ограничение неэффективных госпрограмм и ограничит зарплаты чиновникам, то максимум можно собрать до 30 миллиардов гривен.
"Если мы закроем всем знаменитый телемарафон также плюс два или три миллиарда по году, если мы сократим еще какие-то расходы, ну, возможно, мы соберем до 20-30 миллиардов", — говорит Кицак.
Нардеп отметил, что этого недостаточно, чтобы базово поднять выплаты военным. По его словам, можно говорить о детенизации, таможне, налоговой, но никакого эффекта от этого не прослеживается.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали о размере выплат военным в октябре и когда должны прийти деньги.
Ранее нардеп Сергей Демченко заявил, что в госбюджет на следующий год не заложили средства на повышение зарплат военным.
Читайте Новини.LIVE!