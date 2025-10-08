Нардеп Кицак объяснил, почему сейчас сложно повысить зарплаты военным

Украинские военные. Фото: 66-я ОМБр им. Князя Мстислава Храброго

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак заявил, что сейчас сложно повысить зарплату военным. Речь идет о том, чтобы каждому добавить по 10 тысяч гривен.

Об этом Богдан Кицак сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 8 октября.

Повышение зарплат военным

Кицак говорит, что повышение зарплат для около 800 тысяч украинских военных требует около 100 миллиардов гривен в год.

По его словам, если Украина проведет полное ограничение неэффективных госпрограмм и ограничит зарплаты чиновникам, то максимум можно собрать до 30 миллиардов гривен.

"Если мы закроем всем знаменитый телемарафон также плюс два или три миллиарда по году, если мы сократим еще какие-то расходы, ну, возможно, мы соберем до 20-30 миллиардов", — говорит Кицак.

Нардеп отметил, что этого недостаточно, чтобы базово поднять выплаты военным. По его словам, можно говорить о детенизации, таможне, налоговой, но никакого эффекта от этого не прослеживается.

