Скільки платитимуть у листопаді щойно мобілізованим — мінімальні й максимальні суми

Військовослужбовці Збройних сил України, зокрема ті, кого нещодавно мобілізували, щомісяця отримують від держави грошове забезпечення. Воно складається з основної ставки та низки додаткових виплат, розмір яких залежить від посади, звання, умов служби та виконуваних завдань.

Новини.LIVE розповідають, які суми нарахують мобілізованим захисникам у листопаді 2025 року.

Яка мінімальна ставка мобілізованих

Розмір виплат регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Для осіб, призваних до лав ЗСУ за мобілізацією, основна частина грошового забезпечення формується з посадового окладу, доплати за військове звання та надбавки за вислугу років.

У 2025 році мінімальна базова ставка для мобілізованих військових становить 20 130 гривень.

Додаткові виплати мобілізованим у листопаді

Крім основної ставки, військовослужбовці мають право на щомісячні надбавки, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України №704. Вони нараховуються за участь у бойових діях або виконання спеціальних завдань:

100 000 грн — військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій;

70 000 грн — тим, хто постійно перебуває на лінії зіткнення (за кожні 30 днів служби);

50 000 грн — за виконання бойових завдань у складі органів військового управління;

30 000 грн — за виконання спеціальних або окремих завдань поза зоною активних бойових дій.

Окрім щомісячних нарахувань, мобілізовані військові можуть отримати одноразову матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань, оздоровчу виплату раз на рік, а також компенсації у разі поранення, травми чи встановлення інвалідності, пов’язаної зі службою.

Коли підвищать виплати військовослужбовцям

Народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак заявив, що наразі складно підвищити виплати військовим, адже для того, щоб додати по 10 000 грн кожному бійцю, знадобиться близько 100 мільярдів гривень на рік.

За його словами, якщо Україна проведе повне обмеження неефективних держпрограм та обмежить зарплати чиновникам, то максимум можна зібрати до 30 мільярдів гривень.

"Якщо ми закриємо всім славнозвісний телемарафон також плюс два чи три мільярди по року, якщо ми скоротимо ще якісь видатки, ну, можливо, ми зберемо до 20-30 мільярдів", — каже Кицак.

Нардеп зауважив, що цього недостатньо, аби базово підвищити виплати військовим. За його словами, можна говорити про детінізацію, митницю, податкову, але жодного ефекту від того не простежується.

