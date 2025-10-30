Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготы для УБД — как получить бесплатную путевку в санаторий

Льготы для УБД — как получить бесплатную путевку в санаторий

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 14:10
обновлено: 12:05
Льготы для военных — кто может получить бесплатную путевку в санаторий в ноябре
Удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Военнослужащим, имеющим статус участника боевых действий (УБД), а также некоторым другим категориям граждан в Украине, принадлежит ряд льгот и преференций от государства. Среди прочего они могут воспользоваться правом на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Новини.LIVE рассказывают, кто может получить путевку в санаторий в ноябре и как ее оформить.

Реклама
Читайте также:

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", как объясняется на портале "Дія", органы социальной защиты населения обеспечивают бесплатными путевками в санаторно-курортные учреждения согласно медицинским рекомендациям в порядке очередности:

  • участников боевых действий — не чаще одного раза в год сроком на 21 день;
  • лиц с инвалидностью вследствие войны — вне очереди ежегодно сроком на 21 день;
  • лиц с инвалидностью вследствие войны с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) — в соответствии с медицинскими рекомендациями, из них: I и II групп — в санатории (отделения) спинального профиля с лечением сроком на 35 дней; III группы — в санатории неврологического профиля с лечением сроком на 21 день;
  • пострадавших участников Революции Достоинства — не чаще одного раза в год сроком на 21 день;
  • участников войны — не чаще одного раза в два года сроком на 21 день;
  • членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — не чаще одного раза в два года сроком на 21 день.

Указанные категории лиц имеют право свободного выбора санаторно-курортного учреждения соответствующего профиля лечения, путевки в которое оплачиваются за счет государственного бюджета.

Как получить путевку в санаторий в ноябре

Прежде всего необходимо зарегистрироваться в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту прописки.

Чтобы получить санаторно-курортную путевку, следует подать заявление установленного образца и медицинскую справку из лечебного учреждения по форме № 070/о.

Кроме того, в орган соцзащиты надо предоставить копии следующих документов:

  1. Удостоверение, подтверждающее статус (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, участника войны или члена семьи погибшего или умершего ветерана войны).
  2. Военного билета — для лиц, имеющих статус участника боевых действий, инвалида войны или участника войны.
  3. Документа, удостоверяющего непосредственное участие в АТО или в мероприятиях, направленных на обеспечение национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ.

После рассмотрения представленных материалов специалисты подразделения социальной защиты принимают решение: выдать санаторно-курортную путевку в выбранное заведение или оформить акт об отказе от предоставления такого лечения.

Ранее мы рассказывали, какие льготы для жен УБД будут действовать в ноябре 2025 года.

Также узнавайте, какие категории военнослужащих смогут получить бесплатное жилье от государства.

санатории льготы УБД военнослужащие социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации