Льготы для военных — кто может получить бесплатную путевку в санаторий в ноябре

Военнослужащим, имеющим статус участника боевых действий (УБД), а также некоторым другим категориям граждан в Украине, принадлежит ряд льгот и преференций от государства. Среди прочего они могут воспользоваться правом на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Новини.LIVE рассказывают, кто может получить путевку в санаторий в ноябре и как ее оформить.

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", как объясняется на портале "Дія", органы социальной защиты населения обеспечивают бесплатными путевками в санаторно-курортные учреждения согласно медицинским рекомендациям в порядке очередности:

участников боевых действий — не чаще одного раза в год сроком на 21 день;

лиц с инвалидностью вследствие войны — вне очереди ежегодно сроком на 21 день;

лиц с инвалидностью вследствие войны с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) — в соответствии с медицинскими рекомендациями, из них: I и II групп — в санатории (отделения) спинального профиля с лечением сроком на 35 дней; III группы — в санатории неврологического профиля с лечением сроком на 21 день;

пострадавших участников Революции Достоинства — не чаще одного раза в год сроком на 21 день;

участников войны — не чаще одного раза в два года сроком на 21 день;

членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — не чаще одного раза в два года сроком на 21 день.

Указанные категории лиц имеют право свободного выбора санаторно-курортного учреждения соответствующего профиля лечения, путевки в которое оплачиваются за счет государственного бюджета.

Как получить путевку в санаторий в ноябре

Прежде всего необходимо зарегистрироваться в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту прописки.

Чтобы получить санаторно-курортную путевку, следует подать заявление установленного образца и медицинскую справку из лечебного учреждения по форме № 070/о.

Кроме того, в орган соцзащиты надо предоставить копии следующих документов:

Удостоверение, подтверждающее статус (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, участника войны или члена семьи погибшего или умершего ветерана войны). Военного билета — для лиц, имеющих статус участника боевых действий, инвалида войны или участника войны. Документа, удостоверяющего непосредственное участие в АТО или в мероприятиях, направленных на обеспечение национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ.

После рассмотрения представленных материалов специалисты подразделения социальной защиты принимают решение: выдать санаторно-курортную путевку в выбранное заведение или оформить акт об отказе от предоставления такого лечения.

