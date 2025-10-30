Відео
Головна Економіка Пільги для УБД — як отримати безплатну путівку в санаторій

Пільги для УБД — як отримати безплатну путівку в санаторій

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:10
Оновлено: 12:05
Пільги для військових — хто може отримати безплатну путівку в санаторій у листопаді
Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям, які мають статус учасника бойових дій (УБД), а також деяким іншим категоріям громадян в Україні, належить низка пільг та преференцій від держави. З-поміж іншого вони можуть скористатися правом на безоплатне санаторно-курортне лікування.

Новини.LIVE розповідають, хто може отримати путівку в санаторій у листопаді та як її оформити. 

Читайте також:

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", як пояснюється на порталі "Дія", органи соціального захисту населення забезпечують безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості:

  • учасників бойових дій — не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни — позачергово щороку строком на 21 день;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — відповідно до медичних рекомендацій, з них: I та II груп - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів; III групи — до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 21 день;
  • постраждалих учасників Революції Гідності — не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;
  • учасників війни — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;
  • членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день.

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються коштом державного бюджету.

Як отримати путівку у санаторій в листопаді

Передусім необхідно зареєструватися у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем прописки.

Щоб отримати санаторно-курортну путівку, слід подати заяву встановленого зразка та медичну довідку з лікувального закладу за формою № 070/о.

Крім того, до органу соцзахисту треба надати копії таких документів:

  1. Посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалого учасника Революції Гідності, учасника війни або члена сім’ї загиблого чи померлого ветерана війни).
  2. Військового квитка — для осіб, які мають статус учасника бойових дій, інваліда війни або учасника війни.
  3. Документа, який засвідчує безпосередню участь в АТО чи в заходах, спрямованих на забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Після розгляду поданих матеріалів фахівці підрозділу соціального захисту приймають рішення: видати санаторно-курортну путівку до обраного закладу або оформити акт про відмову від надання такого лікування.

Раніше ми розповідали, які пільги для дружин УБД діятимуть у листопаді 2025 року. 

Також дізнавайтеся, які категорії військовослужбовців зможуть отримати безплатне житло від держави.

санаторії пільги УБД військовослужбовці соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
