Пільги для військових — хто може отримати безплатну путівку в санаторій у листопаді

Пільги для УБД — як отримати безплатну путівку в санаторій
Військовослужбовцям, які мають статус учасника бойових дій (УБД), а також деяким іншим категоріям громадян в Україні, належить низка пільг та преференцій від держави. З-поміж іншого вони можуть скористатися правом на безоплатне санаторно-курортне лікування.
Новини.LIVE розповідають, хто може отримати путівку в санаторій у листопаді та як її оформити.
Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", як пояснюється на порталі "Дія", органи соціального захисту населення забезпечують безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості:
- учасників бойових дій — не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни — позачергово щороку строком на 21 день;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — відповідно до медичних рекомендацій, з них: I та II груп - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів; III групи — до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 21 день;
- постраждалих учасників Революції Гідності — не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;
- учасників війни — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;
- членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день.
Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються коштом державного бюджету.
Як отримати путівку у санаторій в листопаді
Передусім необхідно зареєструватися у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем прописки.
Щоб отримати санаторно-курортну путівку, слід подати заяву встановленого зразка та медичну довідку з лікувального закладу за формою № 070/о.
Крім того, до органу соцзахисту треба надати копії таких документів:
- Посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалого учасника Революції Гідності, учасника війни або члена сім’ї загиблого чи померлого ветерана війни).
- Військового квитка — для осіб, які мають статус учасника бойових дій, інваліда війни або учасника війни.
- Документа, який засвідчує безпосередню участь в АТО чи в заходах, спрямованих на забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ.
Після розгляду поданих матеріалів фахівці підрозділу соціального захисту приймають рішення: видати санаторно-курортну путівку до обраного закладу або оформити акт про відмову від надання такого лікування.
