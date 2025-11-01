Відео
Головна Економіка Виплати військовим — коли мають зарахувати гроші у листопаді

Виплати військовим — коли мають зарахувати гроші у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 09:15
Оновлено: 09:04
Виплати військовослужбовцям — коли мають зарахувати гроші на картки у листопаді
Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

Українським захисникам, які перебувають на службі у ЗСУ чи інших військових формуваннях, щомісяця нараховують грошове забезпечення. Гроші виплачують на картки у декілька етапів.

Новини.LIVE розповідають, у яких числах військовослужбовцям мають прийти виплати у листопаді.

Читайте також:

Дати виплат грошового забезпечення в ЗСУ

Згідно з законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також постанови Кабінету Міністрів України № 704, виплати військовослужбовцям складаються з кількох частин.

Гроші на картки військовослужбовцям зараховують, як правило, двічі на місяць:

  • основна частина (оклад і надбавки) — з 5 по 15 число поточного місяця;
  • "бойові" та інші доплати — після 25 числа.

Ці ж строки актуальні й для листопада 2025 року.

Водночас варто зазначити, що виплати можуть затримуватися з певних причин, як от брак коштів в державному бюджеті або через помилки, яких припустилася військова частина в документах. Процес нарахування грошей також може уповільнитися у зв'язку з необхідністю перевірки даних щодо виконання завдань, необхідних для підтвердження "бойових" надбавок.

Скільки військовим мають виплатити у листопаді

Мінімальна сума грошового забезпечення у ЗСУ становить 20 130 грн — її отримують усі захисники незалежно від посади чи місця служби. Перегляд цього показника поки не заплановано.

Суми та порядок нарахування додаткових виплат визначає постанова Кабміну №168, залежно від характеру служби та рівня ризику:

  • 30 000 грн — отримують військові, які виконують завдання за межами зон активних бойових дій;
  • 50 000 грн — нараховують командирам та офіцерам, які здійснюють управління підрозділами або координують бойові дії;
  • 100 000 грн — виплачують військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у боях, знищують техніку противника чи виконують інші особливо небезпечні завдання.

Захисники, які протягом 30 днів безперервно виконували бойові завдання на лінії зіткнення або в тилу противника, у листопаді також можуть розраховувати на накопичувальну премію — 70 000 грн.

Крім того, військовим, які вибувають в основну частину щорічної відпустки, у листопаді мають нарахувати допомогу на оздоровлення. Її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню.

Раніше ми розповідали, скільки платитимуть у листопаді щойно мобілізованим українцям. 

Також дізнавайтеся, як учаснику бойових дій отримати безплатну путівку в санаторій.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
