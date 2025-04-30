Штраф від ТЦК травень 2025 - що буде у разі несплати штрафу

Не сплатив штраф від ТЦК — чого чекати у травні
Несплата штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє порушника від адміністративної відповідальності. Розмір штрафу буде подвоєний, а стягненням штрафу займеться Державна виконавча служба.
Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.
Що буде із розміром штрафу
Якщо порушник військового обліку не сплатив штраф, призначений територіальним центром комплектування, то на нього чекає низка проблем.
Зокрема, розмір штрафу буде подвоєний.
Виконавча служба і поліція
Крім того, зазначили юристи, постанова про накладення штрафу передається для примусового виконання до Державної виконавчої служби.
А ще ТЦК може передати справу про порушення військового обліку до поліції з проханням розпочати розшук порушника.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є можливість дізнатися про наявність штрафу онлайн.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна сплатити штраф без візиту до ТЦК.
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