Штраф від ТЦК травень 2025 - що буде у разі несплати штрафу

Перевірка документів на предмет розшуку від ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Несплата штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє порушника від адміністративної відповідальності. Розмір штрафу буде подвоєний, а стягненням штрафу займеться Державна виконавча служба.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Що буде із розміром штрафу

Якщо порушник військового обліку не сплатив штраф, призначений територіальним центром комплектування, то на нього чекає низка проблем.

Зокрема, розмір штрафу буде подвоєний.

Виконавча служба і поліція

Крім того, зазначили юристи, постанова про накладення штрафу передається для примусового виконання до Державної виконавчої служби.

А ще ТЦК може передати справу про порушення військового обліку до поліції з проханням розпочати розшук порушника.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є можливість дізнатися про наявність штрафу онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна сплатити штраф без візиту до ТЦК.