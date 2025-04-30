Штраф от ТЦК май 2025 - что будет в случае неуплаты штрафа

Проверка документов на предмет розыска от ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Неуплата штрафа за нарушение правил воинского учета не освобождает нарушителя от административной ответственности. Размер штрафа будет удвоен, а взысканием штрафа займется Государственная исполнительная служба.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Что будет с размером штрафа

Если нарушитель воинского учета не оплатил штраф, назначенный территориальным центром комплектования, то его ждет ряд проблем.

В частности, размер штрафа будет удвоен.

Исполнительная служба и полиция

Кроме того, отметили юристы, постановление о наложении штрафа передается для принудительного исполнения в Государственную исполнительную службу.

А еще ТЦК может передать дело о нарушении воинского учета в полицию с просьбой начать розыск нарушителя.

Напомним, мы ранее писали о том, есть ли возможность узнать о наличии штрафа онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оплатить штраф без визита в ТЦК.