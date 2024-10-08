Гончаренко розкритикував впровадження економічного бронювання

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко різко розкритикував ідею впровадження економічного бронювання в Україні. Він вважає, що таким чином на війну йтимуть лише бідні й це легалізація відкупу від служби.

Про це нардеп висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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Олексій Гончаренко різко відреагував на ідею впровадження економічного бронювання в Україні. Мовляв, це сприятиме легалізації можливості "відкупитися" від військової служби, що в майбутньому призведе до розколу суспільства.

"Ми руйнуємо державу, якщо можна піти, занести гроші і не служити", — сказав він.

Також нардеп додав, що згідно з Конституцією усі мають однакові права і обов'язки.

"Це злочин. Зі злочинами треба боротися. Що говорить Конституція України? Всі рівні перед законом, права й обовʼязки людини не залежать від твого майнового стану: багатий чи бідний — в тебе однакові й права, й обовʼязки", — стверджує Гончаренко.

Водночас нардеп заявив, що раніше пропонував свою концепцію бронювання, згідно з якою всі підприємства, які легально працюють в Україні й платять податки, на яких оформлені люди на роботі, мають право забронювати лише 30% працівників. Втім пропонує більшу квоту для критичних підприємств — 100%.

Нагадаємо, днями Міністр фінансів України Сергій Марченко висловився, що механізм економічного бронювання слід було впровадити ще раніше, та пояснив, чому це питання досі не вирішене.

Також Ярослав Железняк заявив, що у Верховній Раді вже розглядають три моделі впровадження економічного бронювання від мобілізації.

Згодом заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан заявив, що економічне бронювання допоможе знайти ухилянтів через вихід бізнесу "з тіні".

Нещодавно народний депутат Олексій Мовчан в ефірі телеканалу "Київ 24" розповів подробиці про концепцію економічного бронювання від Верховної Ради.