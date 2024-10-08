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Мы разрушаем государство — нардеп раскритиковал идею экономического бронирования

8 октября 2024 11:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Гончаренко подверг критике внедрение экономического бронирования
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подверг резкой критике идею внедрения экономического бронирования в Украине. Он считает, что таким образом на войну будут идти только бедные, и это легализация откупа от службы.

Об этом нардеп высказался в эфире "Ранок.LIVE".

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Алексей Гончаренко резко отреагировал на идею введения экономического бронирования в Украине. Мол, это будет способствовать легализации возможности "откупиться" от военной службы, что в будущем приведет к расколу общества.

"Мы разрушаем государство, если можно уйти, занести деньги и не служить", — сказал он.

Также нардеп добавил, что согласно Конституции все имеют одинаковые права и обязанности.

"Это преступление. С преступлениями надо бороться. Что говорит Конституция Украины? Все равны перед законом, права и обязанности человека не зависят от твоего имущественного положения: богатый или бедный — у тебя одинаковые и права, и обязанности", — утверждает Гончаренко.

В то же время нардеп заявил, что ранее предлагал свою концепцию бронирования, согласно которой все предприятия, легально работающие в Украине и платящие налоги, на которых оформлены люди на работе, имеют право забронировать только 30% работников. Впрочем, предлагает большую квоту для критических предприятий — 100%.

Напомним, на днях Министр финансов Украины Сергей Марченко высказался, что механизм экономического бронирования следовало внедрить еще раньше, и объяснил, почему этот вопрос до сих пор не решен.

Также Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде уже рассматриваются три модели внедрения экономического бронирования от мобилизации.

Впоследствии заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан заявил, что экономическое бронирование поможет найти уклонистов через выход бизнеса "из тени".

Недавно народный депутат Алексей Мовчан в эфире телеканала "Киев 24" рассказал подробности концепции экономического бронирования от Верховной Рады.

закон Украина мобилизация Бронь от мобилизации экономическое бронирование

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