Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Економічне бронювання — у ВРУ назвали критерії для роботодавців arrow

Економічне бронювання — у ВРУ назвали критерії для роботодавців

28 вересня 2024 09:53
Артем Кругленко - Редактор
Економічне бронювання від мобілізації — які вимоги для бізнесу
Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

У Верховній Раді розробили концепцію економічного бронювання, враховуючи можливості компаній з різних регіонів із різними рівнями заробітних плат. Також готується перелік вимог для роботодавців та працівників. Зокрема, вони мають відповідати критеріям податкової служби, не мати заборгованостей і демонструвати бездоганну репутацію.

Про це повідомив народний депутат Олексій Мовчан в ефірі телеканалу "Київ 24".

Читайте також:

Економічне бронювання від мобілізації

Мовчан озвучив вимоги до роботодавців, які будуть прописані у законопроєкті про економічне бронювання. Основна мета — легалізувати працівників, яких наразі приховують від призову та які працюють нелегально. Депутати також розраховують на пожвавлення економіки та додаткові надходження до держбюджету в розмірі 100 млрд грн.

Критерії до підприємства для захисту від призову:

  • офіційне працевлаштування співробітників;
  • немає штрафів, порушень податкового законодавства, боргів за сплату податків.

За словами нардепа, якщо критерії будуть виконуватись, то "білий бізнес" скористається можливістю економічного бронювання.

"Навіть, якщо це не об'єкт критичної інфраструктури, а це просто підприємство, яке просто платить, просто щось виробляє, або займається бізнесом і платить чесно податки", — зазначив він.

Мовчан повідомив, що критерії до фізичних осіб-підприємців будуть інші, однак він не розповів деталей.

Депутат підкреслив, що економічне бронювання має базуватися на "принципах рівності". Вони передбачають врахування різного рівня економічного розвитку регіонів, але водночас встановлює однакову плату за захист для всіх.

Критерії та вартість бронювання:

  • захист від призову може отримати громадянин, який має зарплату вищу за середню по області. Тобто для киянина це буде, орієнтовно, вище 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини — вище 16 тис. грн;
  • підприємство за кожного заброньованого буде платити у бюджет по 20–30 тис. грн — сума ще уточнюється.

Нагадаємо, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

Також по усій Україні відстрочки від мобілізації діють максимум протягом 90 днів. Однак, на сьогодні всі подібні документи залишаються чинними до 9 листопада, після чого буде потрібно їх продовження. 

Верховна Рада війна Україна мобілізація бронювання економічне бронювання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 Грошова допомога пенсіонерам до 21 тис. грн в жовтні — як отримати

10:54 Обстріл лікарні в Сумах — у Нацполіції опублікували фото наслідків

10:44 Тиждень Зеленського у США — все про зустріч із Трампом та план перемоги

10:43 Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі — деталі

10:21 У Херсоні пролунали потужні вибухи

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

10:18 Варто поквапитись з подорожжю за кордон — на трасі Одеса-Рені затори

10:17 Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Британії Волессом

09:54 У Динамо розкрили інформацію про терміни відновлення Себальйоса

09:53 Економічне бронювання — у ВРУ назвали критерії для роботодавців

09:47 В Одесі знову не буде світла — коли чекати на відновлення електропостачання

11:00 Грошова допомога пенсіонерам до 21 тис. грн в жовтні — як отримати

10:54 Обстріл лікарні в Сумах — у Нацполіції опублікували фото наслідків

10:44 Тиждень Зеленського у США — все про зустріч із Трампом та план перемоги

10:43 Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі — деталі

10:21 У Херсоні пролунали потужні вибухи

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

10:18 Варто поквапитись з подорожжю за кордон — на трасі Одеса-Рені затори

10:17 Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Британії Волессом

09:54 У Динамо розкрили інформацію про терміни відновлення Себальйоса

09:53 Економічне бронювання — у ВРУ назвали критерії для роботодавців

09:47 В Одесі знову не буде світла — коли чекати на відновлення електропостачання

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації