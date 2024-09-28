Економічне бронювання від мобілізації — які вимоги для бізнесу

Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН

У Верховній Раді розробили концепцію економічного бронювання, враховуючи можливості компаній з різних регіонів із різними рівнями заробітних плат. Також готується перелік вимог для роботодавців та працівників. Зокрема, вони мають відповідати критеріям податкової служби, не мати заборгованостей і демонструвати бездоганну репутацію.

Про це повідомив народний депутат Олексій Мовчан в ефірі телеканалу "Київ 24".

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Економічне бронювання від мобілізації

Мовчан озвучив вимоги до роботодавців, які будуть прописані у законопроєкті про економічне бронювання. Основна мета — легалізувати працівників, яких наразі приховують від призову та які працюють нелегально. Депутати також розраховують на пожвавлення економіки та додаткові надходження до держбюджету в розмірі 100 млрд грн.

Критерії до підприємства для захисту від призову:

офіційне працевлаштування співробітників;

немає штрафів, порушень податкового законодавства, боргів за сплату податків.

За словами нардепа, якщо критерії будуть виконуватись, то "білий бізнес" скористається можливістю економічного бронювання.

"Навіть, якщо це не об'єкт критичної інфраструктури, а це просто підприємство, яке просто платить, просто щось виробляє, або займається бізнесом і платить чесно податки", — зазначив він.

Мовчан повідомив, що критерії до фізичних осіб-підприємців будуть інші, однак він не розповів деталей.

Депутат підкреслив, що економічне бронювання має базуватися на "принципах рівності". Вони передбачають врахування різного рівня економічного розвитку регіонів, але водночас встановлює однакову плату за захист для всіх.

Критерії та вартість бронювання:

захист від призову може отримати громадянин, який має зарплату вищу за середню по області. Тобто для киянина це буде, орієнтовно, вище 21 тис. грн, а для жителя Полтавщини — вище 16 тис. грн;

підприємство за кожного заброньованого буде платити у бюджет по 20–30 тис. грн — сума ще уточнюється.

Нагадаємо, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

Також по усій Україні відстрочки від мобілізації діють максимум протягом 90 днів. Однак, на сьогодні всі подібні документи залишаються чинними до 9 листопада, після чого буде потрібно їх продовження.