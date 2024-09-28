Экономическое бронирование от мобилизации — какие требования для бизнеса

Сотрудники ТЦК. Фото: УНИАН

В Верховной Раде разработали концепцию экономического бронирования, учитывая возможности компаний из разных регионов с разными уровнями заработных плат. Также готовится список требований для работодателей и работников. В частности, они должны соответствовать критериям налоговой службы, не иметь задолженностей и демонстрировать безупречную репутацию.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Мовчан в эфире телеканала "Киев 24".

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Мовчан озвучил требования к работодателям, которые будут прописаны в законопроекте об экономическом бронировании. Основная цель — легализовать работников, которых сейчас скрывают от призыва и которые работают нелегально. Депутаты также рассчитывают на оживление экономики и дополнительные поступления в госбюджет в размере 100 млрд грн.

Критерии к предприятию для защиты от призыва:

официальное трудоустройство сотрудников;

нет штрафов, нарушений налогового законодательства, долгов за уплату налогов.

По словам нардепа, если критерии будут выполняться, то "белый бизнес" воспользуется возможностью экономического бронирования.

"Даже если это не объект критической инфраструктуры, а это просто предприятие, которое просто платит, просто что-то производит, или занимается бизнесом и платит честно налоги", — отметил он.

Мовчан сообщил, что критерии для физических лиц-предпринимателей будут другие, однако он не рассказал деталей.

Депутат подчеркнул, что экономическое бронирование должно базироваться на "принципах равенства". Они предусматривают учет разного уровня экономического развития регионов, но в то же время устанавливает одинаковую плату за защиту для всех.

Критерии и стоимость бронирования:

защиту от призыва может получить гражданин, который имеет зарплату выше средней по области. То есть для киевлянина это будет, ориентировочно, выше 21 тыс. грн, а для жителя Полтавщины — выше 16 тыс. грн;

предприятие за каждого забронированного будет платить в бюджет по 20-30 тыс. грн — сумма еще уточняется.

Напомним, законодательством определены категории граждан, которых запрещено принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.

Также по всей Украине отсрочки от мобилизации действуют максимум 90 дней. Однако, на сегодня все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.