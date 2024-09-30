Міністр фінансів назвав складні питання впровадження економічного бронювання

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: lb.ua

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що механізм економічного бронювання слід було впровадити ще раніше. Однак, за його словами, це питання залишається на порядку денному через свою складність і неоднозначність.

Про це він повідомив під час дискусії від lb.ua.

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Марченко зазначив, що його співрозмовники з військової сфери не завжди поділяють його думки.

"Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді", — підкреслив він.

Крім того, міністр нагадав, що в Україні вже діє механізм бронювання: на сьогодні заброньовано більше мільйона чоловіків. Він зазначив, що було б доцільно, аби ця система була прозорою, надаючи громадянам можливість сплачувати податки і реєструватися.

"Тому якби це був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не "запакують" і не відправлять кудись без твого відома, було б краще", — зазначив Марченко.

Він додав, що питання економічного бронювання має узгоджуватися з мобілізаційними планами та актуальними реаліями.

Нагадаємо, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

Також по усій Україні відстрочки від мобілізації діють максимум протягом 90 днів. Однак на сьогодні всі подібні документи залишаються чинними до 9 листопада, після чого буде потрібно їх продовження.