Министр финансов назвал сложные вопросы внедрения экономического бронирования

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: lb.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что механизм экономического бронирования следовало ввести еще раньше. Однако, по его словам, этот вопрос остается в повестке дня из-за своей сложности и неоднозначности.

Об этом он сообщил в ходе дискуссии от lb.ua.

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Марченко отметил, что его собеседники из военной сферы не всегда разделяют его мнения.

"Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немного отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа", — подчеркнул он.

Кроме того, министр напомнил, что в Украине уже действует механизм бронирования: на сегодняшний день забронировано более миллиона мужчин. Он отметил, что было бы целесообразным, если бы эта система была прозрачной, предоставляя гражданам возможность платить налоги и регистрироваться.

"Поэтому будь это действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не "упакуют" и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше", — отметил Марченко.

Он добавил, что вопросы экономического бронирования должны согласовываться с мобилизационными планами и актуальными реалиями.

Напомним, законодательством определены категории граждан, запрещенных принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.

Также по всей Украине отсрочки от мобилизации действуют максимум 90 дней. Однако на сегодняшний день все подобные документы остаются в силе до 9 ноября, после чего потребуется их продление.