Економічне бронювання в Україні — у ВР назвали нові переваги для ТЦК

Народні депутати. Фото: Верховна Рада України

У gарламенті вважають, що економічне бронювання допоможе надалі доповнити Збройні сили України новими військовими за потреби. Оскільки таким чином чоловіки вийдуть з "тіні".

Про це зокрема висловився заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

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Олексій Мовчан заявив, що впровадження економічного бронювання допоможе поповнити ЗСУ новими військами за потреби. Якщо чоловіки оформлюватимуть економічну бронь від мобілізації, то автоматично вийдуть з "тіні". У разі скасування дії такого виду бронювання, чоловіків можна буде залучити надалі до війська.

"Коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронті замінити нинішніх військових, то ця людина піде й не ховатиметься. Тобто, це цивілізований вихід зі скрутної ситуації, у якій ми нині перебуваємо", — сказав посадовець.

Він додав, що ідея запровадження економічного бронювання в Україні наразі досі не сформована до кінця та породила активні дискусії серед нардепів. Триває напрацювання кількох окремих документів, де зазначені різні підходи, проте, кінцевої редакції законопроєкту досі не створили.

"З одного боку, дехто каже, що економічне бронювання – це умови для того, щоб нібито багаті не воювали. З іншого боку, коли дивитися на реальні цифри, то бачимо, що це можливість і збільшити мобілізацію, і посилити мобілізацію економіки, щоб фінансувати потреби армії. Адже кошти на безпеку та оборону, на зарплати військовим – це наші податки, і чим більше ми зможемо їх генерувати всередині країни, тим більше зможемо витратити на потреби армії та захисників", — зазначив політик.

Які критерії економічного бронювання розглядають у парламенті

Олексій Мовчан додав, що парламент розглядає кілька критеріїв для економічного бронювання: середня заробітна плата у регіоні та спроможність платити фіксовану цифру. Втім дискусії ще тривають.

Нагадаємо, народний депутат пояснив хто мав би платити за економічне бронювання. А інший нардеп назвав суму, яку на думку Верховної Ради, потрібно ввести для економічного бронювання.