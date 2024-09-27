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В Раде объяснили, как экономическое бронирование поможет найти уклонистов

27 сентября 2024 09:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Экономическое бронирование в Украине - в ВР назвали новые преимущества для ТЦК
Народные депутаты. Фото: Верховная Рада Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В парламенте считают, что экономическое бронирование поможет в дальнейшем дополнить Вооруженные силы Украины новыми военными при необходимости. Поскольку, таким образом, мужчины выйдут из "тени".

Об этом в частности высказался заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

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Алексей Мовчан заявил, что внедрение экономического бронирования поможет пополнить ВСУ новыми войсками при необходимости. Если мужчины будут оформлять экономическую бронь от мобилизации, то автоматически выйдут из "тени". В случае отмены действия такого вида бронирования, мужчин можно будет привлечь в дальнейшем в армию.

"Если же государство скажет, что не может дальше бронировать, а надо на фронте заменить нынешних военных, то этот человек пойдет и не будет прятаться. То есть это цивилизованный выход из сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся", — сказал чиновник.

Он добавил, что идея введения экономического бронирования в Украине пока не сформирована до конца и породила активные дискуссии среди нардепов. Продолжается наработка нескольких отдельных документов, где указаны разные подходы, однако конечной редакции законопроекта до сих пор не созданы.

"С одной стороны, некоторые говорят, что экономическое бронирование — это условия для того, чтобы якобы богатые не воевали. С другой стороны, если смотреть на реальные цифры, то видим, что это возможность и увеличить мобилизацию, и усилить мобилизацию экономики, чтобы финансировать нужды армии. Ведь средства на безопасность и оборону, на зарплаты военным — это наши налоги, и чем больше мы сможем их генерировать внутри страны, тем больше сможем потратить на нужды армии и защитников", — отметил политик.

Какие критерии экономического бронирования рассматривают в парламенте

Алексей Мовчан добавил, что парламент рассматривает несколько критериев для экономического бронирования: средняя заработная плата в регионе и возможность платить фиксированную цифру. Впрочем, дискуссии еще продолжаются.

Напомним, народный депутат объяснил, кто должен платить за экономическое бронирование. А другой нардеп назвал сумму, которую, по мнению Верховной Рады, нужно ввести для экономического бронирования.

Верховная Рада мобилизация война в Украине уклонисты экономическое бронирование

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