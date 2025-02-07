Які військові в полоні не мають права на матеріальну допомогу

Матдопомога в ЗСУ — хто з полонених не має на неї права
Українські військовополонені мають право на одноразову грошову допомогу, яку зазвичай отримує родина військового, що потрапив у полон. Але є одна категорія полонених, яка не має права на цю виплату.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Допомога для полонених військових
Військовослужбовці чи їхні родичі мають право на одноразову державну виплату, грошову допомогу, якщо військовий потрапив у полон.
Розмір цієї допомоги у кожного військовослужбовця різний — бо він залежить від тих коштів, які отримував воїн до полону. Цей розмір становить його місячне грошове забезпечення.
Хто з полонених не має права на виплату
Втім, підкреслили у Міністерстві оборони, не усі полонені військовослужбовці отримують право на нарахування одноразової грошової допомоги.
Ця виплата не нараховується тим військовим, які здалися у полон добровільно, а не на вимогу ворога.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які попередні виплати зберігаються за військовими у полоні.
Додамо, ми повідомляли, які документи потрібні родині полоненого для отримання виплати.
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