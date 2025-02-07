Які військові в полоні не мають права на матеріальну допомогу

Український полонений, який повернувся додому. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Українські військовополонені мають право на одноразову грошову допомогу, яку зазвичай отримує родина військового, що потрапив у полон. Але є одна категорія полонених, яка не має права на цю виплату.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці чи їхні родичі мають право на одноразову державну виплату, грошову допомогу, якщо військовий потрапив у полон.

Розмір цієї допомоги у кожного військовослужбовця різний — бо він залежить від тих коштів, які отримував воїн до полону. Цей розмір становить його місячне грошове забезпечення.

Хто з полонених не має права на виплату

Втім, підкреслили у Міністерстві оборони, не усі полонені військовослужбовці отримують право на нарахування одноразової грошової допомоги.

Ця виплата не нараховується тим військовим, які здалися у полон добровільно, а не на вимогу ворога.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які попередні виплати зберігаються за військовими у полоні.

Додамо, ми повідомляли, які документи потрібні родині полоненого для отримання виплати.