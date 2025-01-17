Грошова допомога військовим - усі списки одноразової допомоги

Чотири види одноразової допомоги військовим — що відомо
Українські військовослужбовці мають право на додаткову одноразову грошову допомогу. Це може бути допомога на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових проблем чи допомога під час звільнення з військової служби у лавах ЗСУ.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Грошове забезпечення українського військового
Грошове забезпечення українських військовослужбовців складається з щомісячних та одноразових видів виплат.
До одноразових виплат військовим входять як винагорода, так і допомога.
Допомога військовослужбовцям — усі види
Усього військовослужбовцям ЗСУ надаються чотири види одноразової допомоги.
Це допомога:
- після укладення першого контракту,
- для оздоровлення,
- для вирішення соціально-побутових питань,
- у разі звільнення з військової служби.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовим в Україні піднімуть зарплати.
Також ми повідомляли про те, які виплати надаються військовослужбовцям під час звільнення з лав ЗСУ.
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