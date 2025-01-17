Грошова допомога військовим - усі списки одноразової допомоги

Гроші для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Українські військовослужбовці мають право на додаткову одноразову грошову допомогу. Це може бути допомога на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових проблем чи допомога під час звільнення з військової служби у лавах ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення українського військового

Грошове забезпечення українських військовослужбовців складається з щомісячних та одноразових видів виплат.

До одноразових виплат військовим входять як винагорода, так і допомога.

Допомога військовослужбовцям — усі види

Усього військовослужбовцям ЗСУ надаються чотири види одноразової допомоги.

Це допомога:

після укладення першого контракту,

для оздоровлення,

для вирішення соціально-побутових питань,

у разі звільнення з військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовим в Україні піднімуть зарплати.

Також ми повідомляли про те, які виплати надаються військовослужбовцям під час звільнення з лав ЗСУ.