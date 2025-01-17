Денежная помощь военным - все списки единовременного пособия

Четыре вида единовременного пособия военным — что известно
Украинские военнослужащие имеют право на дополнительную единовременную денежную помощь. Это может быть помощь на оздоровление, для решения социально-бытовых проблем или помощь во время увольнения с военной службы в рядах ВСУ.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Денежное обеспечение украинского военного
Денежное обеспечение украинских военнослужащих состоит из ежемесячных и единовременных видов выплат.
В единовременные выплаты военным входят как вознаграждение, так и помощь.
Помощь военнослужащим — все виды
Всего военнослужащим ВСУ предоставляются четыре вида единовременного пособия.
Это помощь:
- после заключения первого контракта,
- для оздоровления,
- для решения социально-бытовых вопросов,
- в случае увольнения с военной службы.
Напомним, мы ранее писали о том, когда военным в Украине поднимут зарплаты.
Также мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим при увольнении из рядов ВСУ.
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