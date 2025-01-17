Денежная помощь военным - все списки единовременного пособия

Деньги для украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие имеют право на дополнительную единовременную денежную помощь. Это может быть помощь на оздоровление, для решения социально-бытовых проблем или помощь во время увольнения с военной службы в рядах ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Денежное обеспечение украинского военного

Денежное обеспечение украинских военнослужащих состоит из ежемесячных и единовременных видов выплат.

В единовременные выплаты военным входят как вознаграждение, так и помощь.

Помощь военнослужащим — все виды

Всего военнослужащим ВСУ предоставляются четыре вида единовременного пособия.

Это помощь:

после заключения первого контракта,

для оздоровления,

для решения социально-бытовых вопросов,

в случае увольнения с военной службы.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военным в Украине поднимут зарплаты.

Также мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим при увольнении из рядов ВСУ.