Какие военные в плену не имеют права на материальную помощь

Матпомощь в ВСУ — кто из пленных не имеет на нее права
Украинские военнопленные имеют право на единовременную денежную помощь, которую обычно получает семья военного, попавшего в плен. Но есть одна категория пленных, которая не имеет права на эту выплату.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Помощь для пленных военных
Военнослужащие или их родственники имеют право на единовременную государственную выплату, денежную помощь, если военный попал в плен.
Размер этой помощи у каждого военнослужащего разный — потому что он зависит от тех средств, которые получал воин до плена. Этот размер составляет его месячное денежное обеспечение.
Кто из пленных не имеет права на выплату
Впрочем, подчеркнули в Министерстве обороны, не все пленные военнослужащие получают право на начисление единовременного денежного пособия.
Эта выплата не начисляется тем военным, которые сдались в плен добровольно, а не по требованию врага.
Напомним, мы ранее писали о том, какие предыдущие выплаты сохраняются за военными в плену.
Добавим, мы сообщали, какие документы нужны семье пленного для получения выплаты.
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