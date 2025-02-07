Какие военные в плену не имеют права на материальную помощь

Украинский пленный, вернувшийся домой. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Украинские военнопленные имеют право на единовременную денежную помощь, которую обычно получает семья военного, попавшего в плен. Но есть одна категория пленных, которая не имеет права на эту выплату.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие или их родственники имеют право на единовременную государственную выплату, денежную помощь, если военный попал в плен.

Размер этой помощи у каждого военнослужащего разный — потому что он зависит от тех средств, которые получал воин до плена. Этот размер составляет его месячное денежное обеспечение.

Кто из пленных не имеет права на выплату

Впрочем, подчеркнули в Министерстве обороны, не все пленные военнослужащие получают право на начисление единовременного денежного пособия.

Эта выплата не начисляется тем военным, которые сдались в плен добровольно, а не по требованию врага.

Напомним, мы ранее писали о том, какие предыдущие выплаты сохраняются за военными в плену.

Добавим, мы сообщали, какие документы нужны семье пленного для получения выплаты.