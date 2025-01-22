Виплата пораненим - яка сума нараховується військовому на лікуванні після фронту

Військовослужбовець ЗСУ в лікарні. Фото: 5.ua

Військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення під час бойових дій, мають право на додаткове грошове забезпечення під час лікування у шпиталі. Максимальний розмір цієї винагороди становить 100 тисяч гривень.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Гроші на лікування поранених

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткове грошове забезпечення після поранення.

Ці гроші виділяються пораненим військовим на лікування наслідків поранення чи контузії.

Максимальна сума виплати для пораненого

Під час перебування військовослужбовця у закладі охорони здоров'я на стаціонарному лікуванні йому нараховується грошове забезпечення у розмірі 100 тисяч гривень.

Якщо ж військовослужбовець повторно потрапляє до лікарні із пораненням, отриманим на фронті, він також отримує додаткову виплату – у тому ж розмірі, що і перша, тобто 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на лікування яких хвороб військовий отримує додаткові гроші.

Додамо, ми повідомляли, яка довідка потрібна для отримання грошей на лікування військових.