Гроші на лікування військових - список хвороб, на лікування яких виділяються додаткові гроші

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовець Збройних сил України має право на отримання матеріальної допомоги для лікування ВІЛ/СНІДу чи онкологічних захворювань. Гроші для військових надаються і для лікування від низки інших хвороб.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення різноманітних соціально-побутових питань.

Це, зокрема, і ситуації, коли військовому треба вилікуватися від низки захворювань, які прямо не пов’язані зі службою в армії.

На лікування яких хвороб військовим надають додаткові гроші

Такими захворюваннями, наприклад, є злоякісні пухлини. На лікування онкологічних захворювань видаються гроші — на операції, променеву чи хіміотерапію.

Також матеріальна допомога надається для лікування від:

туберкульозу;

ВІЛ/СНІДу;

вірусного гепатиту В та С.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, у яких підрозділах ЗСУ військові отримують щомісячну надбавку.

Додамо, ми повідомляли, які гроші отримує військовослужбовець під час звільнення з військової служби.