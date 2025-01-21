Гроші на лікування військових - список хвороб, на лікування яких виділяються додаткові гроші

На лікування яких хвороб військовий отримує додаткові гроші
Військовослужбовець Збройних сил України має право на отримання матеріальної допомоги для лікування ВІЛ/СНІДу чи онкологічних захворювань. Гроші для військових надаються і для лікування від низки інших хвороб.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Матеріальна допомога для військовослужбовця
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення різноманітних соціально-побутових питань.
Це, зокрема, і ситуації, коли військовому треба вилікуватися від низки захворювань, які прямо не пов’язані зі службою в армії.
На лікування яких хвороб військовим надають додаткові гроші
Такими захворюваннями, наприклад, є злоякісні пухлини. На лікування онкологічних захворювань видаються гроші — на операції, променеву чи хіміотерапію.
Також матеріальна допомога надається для лікування від:
- туберкульозу;
- ВІЛ/СНІДу;
- вірусного гепатиту В та С.
Нагадаємо, ми писали раніше про те, у яких підрозділах ЗСУ військові отримують щомісячну надбавку.
Додамо, ми повідомляли, які гроші отримує військовослужбовець під час звільнення з військової служби.
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