Деньги на лечение военных - список болезней, на лечение которых выделяются дополнительные деньги

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на получение материальной помощи для лечения ВИЧ/СПИДа или онкологических заболеваний. Деньги для военных предоставляются и для лечения от ряда других болезней.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Материальная помощь для военнослужащего

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение материальной помощи для решения различных социально-бытовых вопросов.

Это, в частности, и ситуации, когда военному надо вылечиться от ряда заболеваний, которые прямо не связаны со службой в армии.

На лечение каких болезней военным предоставляют дополнительные деньги

Такими заболеваниями, например, являются злокачественные опухоли. На лечение онкологических заболеваний выдаются деньги — на операции, лучевую или химиотерапию.

Также материальная помощь предоставляется для лечения от:

туберкулеза;

ВИЧ/СПИДа;

вирусного гепатита В и С.

Напомним, мы писали ранее о том, в каких подразделениях ВСУ военные получают ежемесячную надбавку.

Далее, мы сообщали, какие деньги получает военнослужащий при увольнении с военной службы.