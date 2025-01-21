Деньги на лечение военных - список болезней, на лечение которых выделяются дополнительные деньги

На лечение каких болезней военный получает дополнительные деньги
Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на получение материальной помощи для лечения ВИЧ/СПИДа или онкологических заболеваний. Деньги для военных предоставляются и для лечения от ряда других болезней.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Материальная помощь для военнослужащего
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение материальной помощи для решения различных социально-бытовых вопросов.
Это, в частности, и ситуации, когда военному надо вылечиться от ряда заболеваний, которые прямо не связаны со службой в армии.
На лечение каких болезней военным предоставляют дополнительные деньги
Такими заболеваниями, например, являются злокачественные опухоли. На лечение онкологических заболеваний выдаются деньги — на операции, лучевую или химиотерапию.
Также материальная помощь предоставляется для лечения от:
- туберкулеза;
- ВИЧ/СПИДа;
- вирусного гепатита В и С.
Напомним, мы писали ранее о том, в каких подразделениях ВСУ военные получают ежемесячную надбавку.
Далее, мы сообщали, какие деньги получает военнослужащий при увольнении с военной службы.
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