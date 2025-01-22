Выплата раненым - какая сумма начисляется военному на лечении после фронта

Военнослужащий ВСУ в больнице. Фото: 5.ua

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время боевых действий, имеют право на дополнительное денежное обеспечение во время лечения в госпитале. Максимальный размер этого вознаграждения составляет 100 тысяч гривен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Деньги на лечение раненых

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное денежное обеспечение после ранения.

Эти деньги выделяются раненым военным на лечение последствий ранения или контузии.

Максимальная сумма выплаты для раненого

Во время пребывания военнослужащего в заведении здравоохранения на стационарном лечении ему начисляется денежное обеспечение в размере 100 тысяч гривен.

Если же военнослужащий повторно попадает в больницу с ранением, полученным на фронте, он также получает дополнительную выплату — в том же размере, что и первая, то есть 100 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, на лечение каких болезней военный получает дополнительные деньги.

Добавим, мы сообщали, какая справка нужна для получения денег на лечение военных.