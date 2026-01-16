Контрактна служба в ЗСУ - чи можуть жінки служити за контрактом у теробороні

Українська військовослужбовиця. Фото: Міноборони

Жінки мають право служити у підрозділах Сил територіальної оборони України, як і чоловіки. Але, на відміну від них, жінка може долучитися до ТрО ЗСУ тільки на умовах підписання контракту на військову службу.

Про це повідомляв офіційний сайт Сил територіальної оборони України.

Територіальна оборона — мобілізація чи контракт

Сили територіальної оборони — це окремий вид Збройних сил України, який підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ через командувача Сил ТрО.

До територіальної оборони можуть потрапити як мобілізовані громадяни, так і військовослужбовці, які підписують контракт на військову службу.

"В умовах воєнного стану контракт можуть укласти чоловіки та жінки віком 18-45 років на термін від трьох років", — йдеться у поясненні від офіційного інтернет-ресурсу Сил тероборони України.

Як жінці потрапити у ТрО

У ТрО окремо наголосили на тому, як можуть долучитися до Сил територіальної оборони українські жінки.

"Жінки, які не перебувають на військовому обліку, можуть потрапити до ЗСУ лише на контрактній основі", — підкреслили на офіційному сайті ТрО ЗСУ.

Щодо деталей підписання контракту та інших нюансів, то тут жінки мають однакові права і обов’язки із чоловіками.

