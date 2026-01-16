Відео
Головна Військова економіка Контракт із теробороною — чи можуть потрапити в ТрО жінки

Контракт із теробороною — чи можуть потрапити в ТрО жінки

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 05:23
Контрактна служба в ЗСУ - чи можуть жінки служити за контрактом у теробороні
Українська військовослужбовиця. Фото: Міноборони

Жінки мають право служити у підрозділах Сил територіальної оборони України, як і чоловіки. Але, на відміну від них, жінка може долучитися до ТрО ЗСУ тільки на умовах підписання контракту на військову службу.

Про це повідомляв офіційний сайт Сил територіальної оборони України.

Читайте також:

Територіальна оборона — мобілізація чи контракт

Сили територіальної оборони — це окремий вид Збройних сил України, який підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ через командувача Сил ТрО.

До територіальної оборони можуть потрапити як мобілізовані громадяни, так і військовослужбовці, які підписують контракт на військову службу.

"В умовах воєнного стану контракт можуть укласти чоловіки та жінки віком 18-45 років на термін від трьох років", — йдеться у поясненні від офіційного інтернет-ресурсу Сил тероборони України.

Як жінці потрапити у ТрО

У ТрО окремо наголосили на тому, як можуть долучитися до Сил територіальної оборони українські жінки.

"Жінки, які не перебувають на військовому обліку, можуть потрапити до ЗСУ лише на контрактній основі", — підкреслили на офіційному сайті ТрО ЗСУ.

Щодо деталей підписання контракту та інших нюансів, то тут жінки мають однакові права і обов’язки із чоловіками.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовослужбовець, який підписав перший контракт із ЗСУ, отримає відповідну виплату.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із контрактників не отримає виплату за перший контракт.

ЗСУ жінки територіальна оборона контракт жінки на війні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
