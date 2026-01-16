Контрактная служба в ВСУ - могут ли женщины служить по контракту в теробороне

Контракт с теробороной — могут ли попасть в ТрО женщины
Женщины имеют право служить в подразделениях Сил территориальной обороны Украины, как и мужчины. Но, в отличие от них, женщина может присоединиться к ТрО ВСУ только на условиях подписания контракта на военную службу.
Об этом сообщал официальный сайт Сил территориальной обороны Украины.
Территориальная оборона — мобилизация или контракт
Силы территориальной обороны — это отдельный вид Вооруженных сил Украины, который подчиняется непосредственно главнокомандующему ВСУ через командующего Сил ТрО.
В территориальную оборону могут попасть как мобилизованные граждане, так и военнослужащие, которые подписывают контракт на военную службу.
"В условиях военного положения контракт могут заключить мужчины и женщины в возрасте 18-45 лет на срок от трех лет", — говорится в объяснении от официального интернет-ресурса Сил теробороны Украины.
Как женщине попасть в ТрО
В ТрО отдельно отметили, как могут присоединиться к Силам территориальной обороны украинские женщины.
"Женщины, которые не состоят на воинском учете, могут попасть в ВСУ только на контрактной основе", — подчеркнули на официальном сайте ТрО ВСУ.
Что касается деталей подписания контракта и других нюансов, то здесь женщины имеют одинаковые права и обязанности с мужчинами.
Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащий, который подписал первый контракт с ВСУ, получит соответствующую выплату.
Добавим, мы сообщали о том, кто из контрактников не получит выплату за первый контракт.
Читайте Новини.LIVE!