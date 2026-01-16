Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Контракт с теробороной — могут ли попасть в ТрО женщины

Контракт с теробороной — могут ли попасть в ТрО женщины

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 05:23
Контрактная служба в ВСУ - могут ли женщины служить по контракту в теробороне
Украинская военнослужащая. Фото: Минобороны

Женщины имеют право служить в подразделениях Сил территориальной обороны Украины, как и мужчины. Но, в отличие от них, женщина может присоединиться к ТрО ВСУ только на условиях подписания контракта на военную службу.

Об этом сообщал официальный сайт Сил территориальной обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Территориальная оборона — мобилизация или контракт

Силы территориальной обороны — это отдельный вид Вооруженных сил Украины, который подчиняется непосредственно главнокомандующему ВСУ через командующего Сил ТрО.

В территориальную оборону могут попасть как мобилизованные граждане, так и военнослужащие, которые подписывают контракт на военную службу.

"В условиях военного положения контракт могут заключить мужчины и женщины в возрасте 18-45 лет на срок от трех лет", — говорится в объяснении от официального интернет-ресурса Сил теробороны Украины.

Как женщине попасть в ТрО

В ТрО отдельно отметили, как могут присоединиться к Силам территориальной обороны украинские женщины.

"Женщины, которые не состоят на воинском учете, могут попасть в ВСУ только на контрактной основе", — подчеркнули на официальном сайте ТрО ВСУ.

Что касается деталей подписания контракта и других нюансов, то здесь женщины имеют одинаковые права и обязанности с мужчинами.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащий, который подписал первый контракт с ВСУ, получит соответствующую выплату.

Добавим, мы сообщали о том, кто из контрактников не получит выплату за первый контракт.

ВСУ женщины территориальная оборона контракт женщины на войне
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации