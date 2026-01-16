Контрактная служба в ВСУ - могут ли женщины служить по контракту в теробороне

Украинская военнослужащая. Фото: Минобороны

Женщины имеют право служить в подразделениях Сил территориальной обороны Украины, как и мужчины. Но, в отличие от них, женщина может присоединиться к ТрО ВСУ только на условиях подписания контракта на военную службу.

Об этом сообщал официальный сайт Сил территориальной обороны Украины.

Силы территориальной обороны — это отдельный вид Вооруженных сил Украины, который подчиняется непосредственно главнокомандующему ВСУ через командующего Сил ТрО.

В территориальную оборону могут попасть как мобилизованные граждане, так и военнослужащие, которые подписывают контракт на военную службу.

"В условиях военного положения контракт могут заключить мужчины и женщины в возрасте 18-45 лет на срок от трех лет", — говорится в объяснении от официального интернет-ресурса Сил теробороны Украины.

Как женщине попасть в ТрО

В ТрО отдельно отметили, как могут присоединиться к Силам территориальной обороны украинские женщины.

"Женщины, которые не состоят на воинском учете, могут попасть в ВСУ только на контрактной основе", — подчеркнули на официальном сайте ТрО ВСУ.

Что касается деталей подписания контракта и других нюансов, то здесь женщины имеют одинаковые права и обязанности с мужчинами.

