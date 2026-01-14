Відео
Україна
Контракт на військову службу — кого візьмуть у тероборону

Контракт на військову службу — кого візьмуть у тероборону

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 05:43
Контрактники у ЗСУ - умови для контракту в ТрО
Українські тероборонці. Фото: Facebook Сил ТрО ЗСУ

Громадяни України мають право долучитися до Сил територіальної оборони України, як військовослужбовці чи резервісти. Для того, аби потрапити у резерв ТрО, потрібні лише два документи.

Про це йдеться на офіційному сайті Сил територіальної оборони України.

Читайте також:

У ТрО — добровольці чи на контракт

Командування Сил територіальної оборони України пояснило, хто може проходити військову службу у складі цього виду Збройних сил України.

До Cил територіальної оборони можуть долучитися особи віком від 18 до 60 років.

"Це можуть бути як добровольці, так і контрактники Збройних Сил України", — підкреслюється у поясненні.

Які документи потрібні для того, аби оформитися резервістом ТрО

Також у ТрО пояснили, як стати резервістом цього виду ЗСУ.

"Резервістом ТрО може стати будь-який громадянин України незалежно від статі, навіть без досвіду служби у війську та перебування на військовому обліку", — наголосили у матеріалі на офіційному сайті ТрО ЗСУ.

Для цього потрібно мати при собі лише паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зарплати визначені для військовослужбовців у територіальній обороні.

Додамо, ми повідомляли про те, які є особливості військової служби у ТрО на умовах добровільної мобілізації.

ЗСУ армія територіальна оборона військовослужбовці резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
