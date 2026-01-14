Контрактники у ЗСУ - умови для контракту в ТрО

Контракт на військову службу — кого візьмуть у тероборону
Громадяни України мають право долучитися до Сил територіальної оборони України, як військовослужбовці чи резервісти. Для того, аби потрапити у резерв ТрО, потрібні лише два документи.
Про це йдеться на офіційному сайті Сил територіальної оборони України.
У ТрО — добровольці чи на контракт
Командування Сил територіальної оборони України пояснило, хто може проходити військову службу у складі цього виду Збройних сил України.
До Cил територіальної оборони можуть долучитися особи віком від 18 до 60 років.
"Це можуть бути як добровольці, так і контрактники Збройних Сил України", — підкреслюється у поясненні.
Які документи потрібні для того, аби оформитися резервістом ТрО
Також у ТрО пояснили, як стати резервістом цього виду ЗСУ.
"Резервістом ТрО може стати будь-який громадянин України незалежно від статі, навіть без досвіду служби у війську та перебування на військовому обліку", — наголосили у матеріалі на офіційному сайті ТрО ЗСУ.
Для цього потрібно мати при собі лише паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.
