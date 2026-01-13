Відео
Головна Військова економіка Зарплати у теробороні — на що можуть розраховувати військові

Зарплати у теробороні — на що можуть розраховувати військові

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 05:57
Зарплати ТрО - скільки отримують військовослужбовці
Військовослужбовці Сил територіальної оборони. Фото: Facebook Сил тероборони ЗСУ

Грошове забезпечення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ є співставним із тими коштами, які виділяються на утримання військових у інших видах Збройних силах України. Мінімальний розмір виплат починається з 20-тисячної позначки.

Про це повідомляла офіційна сторінка Сил територіальної оборони України.

Читайте також:

Мінімальне грошове забезпечення у ТрО

Військовослужбовці, які проходять службу у Силах територіальної оборони України, отримують відповідне і співставне із іншими військовими ЗСУ грошове забезпечення.

"1 лютого 2023 року були внесені законодавчі зміни, згідно з якими заробітна плата бійців ТрО повинна складати не менше 20 100 грн на місяць", — йдеться у матеріалі на сайті Сил ТрО.

Втім, ця базова сума аж ніяк не є максимальною для тероборонців.

Максимум, на який можуть претендувати тероборонці

Так, при виконанні бойових (спеціальних) завдань на підставі відповідних наказів та розпоряджень військовослужбовці Сил ТрО отримують право на виплату у розмірі 30 000 грн за місяць.

Найбільшою ж виплатою для тероборонців, як і для військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил України, є 100 тисяч гривень.

"Виплати у розмірі 100 тис. грн призначені тим, хто бере безпосередню участь в бойових діях у визначених районах", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли у січні 2026 року військовослужбовцям нарахують кошти за грудень 2025-го.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме зміниться фінансове забезпечення військовослужбовців ЗСУ в 2026 році.

виплати ЗСУ територіальна оборона військовослужбовці зарплата
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
