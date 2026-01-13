Зарплаты ТрО - сколько получают военнослужащие

Военнослужащие Сил территориальной обороны. Фото: Facebook Сил теробороны ВСУ

Денежное обеспечение военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ сопоставимо с теми средствами, которые выделяются на содержание военных в других видах Вооруженных силах Украины. Минимальный размер выплат начинается с 20-тысячной отметки.

Об этом сообщала официальная страница Сил территориальной обороны Украины.

Минимальное денежное обеспечение в ТрО

Военнослужащие, которые проходят службу в Силах территориальной обороны Украины, получают соответствующее и сопоставимое с другими военными ВСУ денежное обеспечение.

"1 февраля 2023 года были внесены законодательные изменения, согласно которым заработная плата бойцов ТрО должна составлять не менее 20 100 грн в месяц", — говорится в материале на сайте Сил ТрО.

Впрочем, эта базовая сумма отнюдь не является максимальной для тероборонцев.

Максимум, на который могут претендовать тероборонцы

Так, при выполнении боевых (специальных) задач на основании соответствующих приказов и распоряжений военнослужащие Сил ТрО получают право на выплату в размере 30 000 грн в месяц.

Наибольшей же выплатой для тероборонцев, как и для военнослужащих других подразделений Вооруженных сил Украины, является 100 тысяч гривен.

"Выплаты в размере 100 тыс. грн предназначены тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях в определенных районах", — говорится в материале.

Напомним, мы ранее писали о том, когда в январе 2026 года военнослужащим начислят средства за декабрь 2025-го.

Добавим, мы сообщали о том, как именно изменится финансовое обеспечение военнослужащих ВСУ в 2026 году.