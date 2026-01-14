Видео
Україна
Видео

Контракт на военную службу — кого возьмут в тероборону

Контракт на военную службу — кого возьмут в тероборону

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 05:43
Контрактники в ВСУ - условия для контракта в ТрО
Украинские тероборонцы. Фото: Facebook Сил ТрО ВСУ

Граждане Украины имеют право присоединиться к Силам территориальной обороны Украины, как военнослужащие или резервисты. Для того, чтобы попасть в резерв ТрО, нужны только два документа.

Об этом говорится на официальном сайте Сил территориальной обороны Украины.

Читайте также:

В ТрО — добровольцы или на контракт

Командование Сил территориальной обороны Украины объяснило, кто может проходить военную службу в составе этого вида Вооруженных сил Украины.

В Силы территориальной обороны могут присоединиться лица в возрасте от 18 до 60 лет.

"Это могут быть как добровольцы, так и контрактники Вооруженных Сил Украины", — подчеркивается в объяснении.

Какие документы нужны для того, чтобы оформиться резервистом ТрО

Также в ТрО объяснили, как стать резервистом этого вида ВСУ.

"Резервистом ТрО может стать любой гражданин Украины независимо от пола, даже без опыта службы в армии и пребывания на воинском учете", — отметили в материале на официальном сайте ТрО ВСУ.

Для этого нужно иметь при себе только паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Напомним, мы ранее писали о том, какие зарплаты определены для военнослужащих в территориальной обороне.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть особенности военной службы в ТрО на условиях добровольной мобилизации.

ВСУ армия территориальная оборона военнослужащие резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
