Контрактники в ВСУ - условия для контракта в ТрО

Граждане Украины имеют право присоединиться к Силам территориальной обороны Украины, как военнослужащие или резервисты. Для того, чтобы попасть в резерв ТрО, нужны только два документа.

Об этом говорится на официальном сайте Сил территориальной обороны Украины.

В ТрО — добровольцы или на контракт

Командование Сил территориальной обороны Украины объяснило, кто может проходить военную службу в составе этого вида Вооруженных сил Украины.

В Силы территориальной обороны могут присоединиться лица в возрасте от 18 до 60 лет.

"Это могут быть как добровольцы, так и контрактники Вооруженных Сил Украины", — подчеркивается в объяснении.

Какие документы нужны для того, чтобы оформиться резервистом ТрО

Также в ТрО объяснили, как стать резервистом этого вида ВСУ.

"Резервистом ТрО может стать любой гражданин Украины независимо от пола, даже без опыта службы в армии и пребывания на воинском учете", — отметили в материале на официальном сайте ТрО ВСУ.

Для этого нужно иметь при себе только паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

