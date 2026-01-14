Контрактники в ВСУ - условия для контракта в ТрО

Контракт на военную службу — кого возьмут в тероборону
Граждане Украины имеют право присоединиться к Силам территориальной обороны Украины, как военнослужащие или резервисты. Для того, чтобы попасть в резерв ТрО, нужны только два документа.
Об этом говорится на официальном сайте Сил территориальной обороны Украины.
В ТрО — добровольцы или на контракт
Командование Сил территориальной обороны Украины объяснило, кто может проходить военную службу в составе этого вида Вооруженных сил Украины.
В Силы территориальной обороны могут присоединиться лица в возрасте от 18 до 60 лет.
"Это могут быть как добровольцы, так и контрактники Вооруженных Сил Украины", — подчеркивается в объяснении.
Какие документы нужны для того, чтобы оформиться резервистом ТрО
Также в ТрО объяснили, как стать резервистом этого вида ВСУ.
"Резервистом ТрО может стать любой гражданин Украины независимо от пола, даже без опыта службы в армии и пребывания на воинском учете", — отметили в материале на официальном сайте ТрО ВСУ.
Для этого нужно иметь при себе только паспорт гражданина Украины и идентификационный код.
Напомним, мы ранее писали о том, какие зарплаты определены для военнослужащих в территориальной обороне.
Добавим, мы сообщали о том, какие есть особенности военной службы в ТрО на условиях добровольной мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!