Загиблий військовий - хто отримає кошти, які залишилися на рахунку

Гроші військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Усі кошти, які були нараховані військовослужбовцю до моменту його загибелі, передаються його родині. Перш за все на грошове забезпечення та додаткову виплату претендують дружина (чоловік) загиблого військового.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення, яке було нараховане військовослужбовцю до дня його загибелі, виплачується військовою частиною його дружині (чоловіку).

Їй (йому) ж виплачується і додаткова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.

Інші спадкоємці

Якщо у військовослужбовця не було дружини (чоловіка), то кошти виплачуються повнолітнім дітям, законним представникам, особам, які перебувають на утримання чи батькам.

Якщо ж загиблий військовослужбовець не мав і таких родичів, усе неотримане військовим грошове забезпечення передається іншим спадкоємцям, визначеним згідно із чинним вітчизняним законодавством.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що буде з розміром допомоги родичам загиблих військових у 2025 році.

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