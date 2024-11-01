Погибший военный - кто получит средства, оставшиеся на счету

Кому принадлежат неполученные погибшим военным деньги
Все средства, начисленные военнослужащему к моменту его гибели, передаются его семье. Прежде всего на денежное довольствие и дополнительную выплату претендуют жена (супруг) погибшего военного.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Кто первым имеет право на получение денег, оставшихся после погибшего
Денежное довольствие, которое было начислено военнослужащему до дня его гибели, выплачивается воинской частью его жене (супругу).
Ей же (ему) выплачивается и дополнительная выплата в размере 100 тысяч гривен.
Другие наследники
Если у военнослужащего не было жены (супруга), то средства выплачиваются совершеннолетним детям, законным представителям, лицам, состоящим на содержании, или родителям.
Если же погибший военнослужащий не имел и таких родственников, все неполученное военным денежное довольствие передается другим наследникам, определенным в соответствии с действующим отечественным законодательством.
Напомним, мы ранее писали о том, что будет с размером пособия родственникам погибших военных в 2025 году.
Также мы писали о сроках выплаты компенсации семье погибшего военного.
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