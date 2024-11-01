Погибший военный - кто получит средства, оставшиеся на счету

Деньги военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Все средства, начисленные военнослужащему к моменту его гибели, передаются его семье. Прежде всего на денежное довольствие и дополнительную выплату претендуют жена (супруг) погибшего военного.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Денежное довольствие, которое было начислено военнослужащему до дня его гибели, выплачивается воинской частью его жене (супругу).

Ей же (ему) выплачивается и дополнительная выплата в размере 100 тысяч гривен.

Другие наследники

Если у военнослужащего не было жены (супруга), то средства выплачиваются совершеннолетним детям, законным представителям, лицам, состоящим на содержании, или родителям.

Если же погибший военнослужащий не имел и таких родственников, все неполученное военным денежное довольствие передается другим наследникам, определенным в соответствии с действующим отечественным законодательством.

Напомним, мы ранее писали о том, что будет с размером пособия родственникам погибших военных в 2025 году.

Также мы писали о сроках выплаты компенсации семье погибшего военного.