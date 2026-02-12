Компенсація військовому в ЗСУ - документи для отримання компенсації за оренду житла

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 92 ОМБр

Військовослужбовці, які підписали контракт зі Збройними силами України, можуть отримати компенсацію за орендоване на місці служби житло. Юристи пояснили, які документи потрібно надати військовому та членами його сім’ї.

про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Компенсація за оренду житла

Військовослужбовці Збройних сил України, які підписали контракт на військову службу, мають право на низку виплат, недоступних для усіх інших військових.

Це, зокрема, так звана компенсація за піднайом житла.

Ця виплата надається контрактникам та членам їхніх сімей для оренди житла за місцем служби військовослужбовця.

Список документів

Фахівці порталу "АрміяInform" пояснили, які документи мають надати військовослужбовці для отримання цієї компенсації.

Це, перш за все, копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї, та копії ідентифікаційних кодів самого військового та членів її сім’ї.

Крім того, військові мають надати наступні документи:

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг з БТІ про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним;

копії свідоцтв про державну реєстрацію шлюбу, розлучення, народження дитини та інших документів, що підтверджують родинні стосунки;

належно завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом відповідного відомства;

довідку про склад сім’ї;

довідку про перевірку житлових умов.

