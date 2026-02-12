Компенсация военному в ВСУ - документы для получения компенсации за аренду жилья

Военнослужащие ВСУ. Фото: 92 ОМБр

Военнослужащие, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины, могут получить компенсацию за арендованное на месте службы жилье. Юристы объяснили, какие документы нужно предоставить военному и членами его семьи.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Реклама

Читайте также:

Компенсация за аренду жилья

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые подписали контракт на военную службу, имеют право на ряд выплат, недоступных для всех остальных военных.

Это, в частности, так называемая компенсация за поднаем жилья.

Эта выплата предоставляется контрактникам и членам их семей для аренды жилья по месту службы военнослужащего.

Список документов

Специалисты портала "АрміяInform" объяснили, какие документы должны предоставить военнослужащие для получения этой компенсации.

Это, прежде всего, копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи, и копии идентификационных кодов самого военного и членов его семьи.

Кроме того, военные должны предоставить следующие документы:

выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

выписка из БТИ о недвижимом имуществе, которое принадлежит военнослужащему и членам его семьи;

копии справок о регистрации места жительства (пребывания), выданные органом регистрации на военнослужащего и каждого члена его семьи, проживающего вместе с ним;

копии свидетельств о государственной регистрации брака, развода, рождения ребенка и других документов, подтверждающих родственные отношения;

надлежащим образом заверенную копию справки об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы, выданную квартирно-эксплуатационным органом соответствующего ведомства;

справку о составе семьи;

справку о проверке жилищных условий.

Напомним, мы ранее писали о том, каков размер компенсации за поднаем жилья в Киеве и других городах Украины.

Добавим, мы сообщали о том, каким является главное условие для получения этой компенсации украинскими контрактниками.