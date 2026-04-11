Компенсація за невикористану відпустку загиблого надійде родичам

Близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання не тільки одноразової грошової допомоги. Їм належить і компенсація за невикористані військовослужбовцем дні відпустки. Та це можливо лише у випадку відсутності особистого розпорядження, написаного самим військовим.

Виплати за загиблого військового

Держава контролює процес виплати військовослужбовцям і гарантує здійснення цих виплат родичам військового, якщо той загинув під час бойових дій.

Так, близькі родичі загиблого військового мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Крім того, родина військового отримає усі неотримані самим загиблим кошти.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася процесом виплати саме цих коштів. Зокрема, чи мають близькі родичі загиблого на отримання компенсацій, які належали самому військовослужбовцю.

Або близькі родичі, або особи у особистому розпорядженні

Йшлося, зокрема, про компенсацію за невикористані дні відпустки. Юристи наголосили, що ці кошти підпадають під процес виплат.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, хто може отримати неотриману загиблим військовим компенсацію. Айвазян зазначив: "Вона може бути виплачена дружині, батькам, законному представнику малолітніх дітей, повнолітнім дітям".

Втім, нагадав адвокат, існує й інший варіант. Айвазян пояснив, що це за варіант: "Така компенсація виплачується особі чи особам, яких військовослужбовець визначив в особистому розпорядженні, у тих частках, які він там зазначив".

Щоб розпочати отримувати виплату за загиблого військовослужбовця, його родичі мають надати свідоцтво про смерть військового. У випадку, коли це свідоцтво неможливо отримати з об'єктивних причин, потрібне рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Близькі родичі загиблих військових мають право на державну виплату. Її можна отримати як особисто, так і за посередництва законних представників цих осіб, у випадку, якщо ці особи перебувають за кордоном. Для цього потрібно оформити довіреність, наприклад, у одному із українських консульств.