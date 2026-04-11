Компенсация за неиспользованный отпуск погибшего поступит родственникам

Похороны погибшего военнослужащего. Фото: Курненская территориальная громада

Близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение не только единовременного денежного пособия. Им положена и компенсация за неиспользованные военнослужащим дни отпуска. Но это возможно только в случае отсутствия личного распоряжения, написанного самим военным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выплаты за погибшего военного

Государство контролирует процесс выплаты военнослужащим и гарантирует осуществление этих выплат родственникам военного, если тот погиб во время боевых действий.

Так, близкие родственники погибшего военного имеют право на получение единовременного денежного пособия. Кроме того, семья военного получит все неполученные самим погибшим средства.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась процессом выплаты именно этих средств. В частности, имеют ли близкие родственники погибшего на получение компенсаций, которые принадлежали самому военнослужащему.

Или близкие родственники, или лица в личном распоряжении

Речь шла, в частности, о компенсации за неиспользованные дни отпуска. Юристы отметили, что эти средства подпадают под процесс выплат.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, кто может получить неполученную погибшим военным компенсацию. Айвазян отметил: "Она может быть выплачена жене, родителям, законному представителю малолетних детей, совершеннолетним детям".

Впрочем, напомнил адвокат, существует и другой вариант. Айвазян объяснил, что это за вариант: "Такая компенсация выплачивается лицу или лицам, которых военнослужащий определил в личном распоряжении, в тех долях, которые он там указал".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда начинается процесс выплат родственникам погибших военнослужащих.

Чтобы начать получать выплату за погибшего военнослужащего, его родственники должны предоставить свидетельство о смерти военного. В случае, когда это свидетельство невозможно получить по объективным причинам, требуется решение суда об объявлении военнослужащего умершим.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что законный представитель может получить деньги за семью погибшего воина.

Близкие родственники погибших военных имеют право на государственную выплату. Ее можно получить как лично, так и при посредничестве законных представителей этих лиц, в случае, если эти лица находятся за рубежом. Для этого нужно оформить доверенность, например, в одном из украинских консульств.