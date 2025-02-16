Виплати сім'ї військового - коли припиняється грошова допомога

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: "Українське радіо"

Виплати родинам військовослужбовців, які потрапили у полон чи зникли безвісти під час війни, припиняються у певний момент. Це відбувається після повернення з полону чи відповідного рішення суду.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Коли припиняються виплати родині полоненого

Виплати родині військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив у полон чи зник безвісти на фронті, не є безстроковими.

Згідно із чинним законодавством, вони мають певний термін, після якого виплати припиняються.

Так, виплати за військовослужбовців, які потрапили у полон або стали заручниками, інтернованими у нейтральні країни, припиняються наступного дня після їхнього звільнення.

Зниклий безвісти — доки тривають виплати

Щодо тих військових, які зникли безвісти під час бойових дій, то виплати тривають до рішення, ухваленого судовою інстанцією.

Конкретніше, родина такого військовослужбовця має право на виплати до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомо про індексацію виплат родині військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про чотири підстави для відмови у виплатах родинам військовослужбовців.