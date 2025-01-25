Виплати родичам військових - коли у виплатах можуть відмовити

Чотири підстави для відмови у виплатах родичам військового
Командир військової частини може відмовити родині загиблого, пораненого чи зниклого безвісти військовослужбовця. Це можливо у чотирьох випадках, зокрема, якщо виявиться, що військовий здався у полон добровільно.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати родичам військовослужбовців
Рішення щодо виплат родичам військовослужбовців — загиблих, поранених чи зниклих безвісти — ухвалює командир військової частини, у якій служив військовий.
Командир має право у деяких випадках відхилити заяву родичів військовослужбовця, обґрунтувавши свою відмову.
Коли командир може відмовити у виплатах рідні військового
Закон визначає чотири підстави для негативного рішення щодо виплати родичам військовослужбовця.
Це:
- подання заяви тими людьми, які не мають права на отримання виплат;
- подання необхідних документів не у повному обсязі;
- подання заяви після того, як сплинуть три роки з дня набуття законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Також виплати не нарахлвуються, якщо стало выдомо, що выйськовослужбовець добровільно здався у полон, або що його зникнення безвісти — це самовільне залишення частини чи дезертирство.
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